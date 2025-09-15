ブンデスリーガ第3節が14日に行われ、ザンクトパウリとアウクスブルクが対戦した。

藤田譲瑠チマを擁するザンクトパウリは、開幕節こそドルトムントに引き分けたものの、前節ではハンブルガーSVに2－0で勝利。藤田は連勝がかかる一戦に先発出場した。

先制点を奪ったのはアウクスブルクだった。16分、アン・ノア・マセンゴがこぼれ球をボックス内左側で拾ってクロス。これをファビアン・リーダーが頭でゴールに叩き込んだ。

早めに追いつきたいザンクトパウリは、パスを繋ぎながら得点へのルートを探っていく。すると前半終了間際の45分、アウクスブルクのセドリック・ツェジガーのハンドにより、ザンクトパウリがPKを獲得する。キッカーのアンドレアス・ホウントンジのキックはGKフィン・ダーメンが1度は止めたものの、こぼれたところをホウントンジが押し込み、ザンクトパウリが同点とした。

後半からは、アウクスブルクが本来の調子を取り戻していく。しかし78分、ザンクトパウリが敵陣ボックスの右横でFKのチャンスを得る。キッカーを務めたダネル・シナニのシュートは、ツェジガーの足に触れてゴール右に直接吸い込まれ、ザンクトパウリが逆転してみせた。

試合はこのまま終了。ザンクトパウリが2－1でアウクスブルクに勝利した。

次節、ザンクトパウリは19日にアウェイでシュトゥットガルトと、アウクスブルクは20日にホームでマインツと対戦する。

【スコア】

ザンクトパウリ 2－1 アウクスブルク

【得点者】

0－1 16分 ファビアン・リーダー（アウクスブルク）

1－1 45分 アンドレアス・ホウントンジ（PK／ザンクトパウリ）

2－1 78分 ダネル・シナニ（ザンクトパウリ）