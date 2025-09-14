大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、早くも今オフのトレード補強案が複数浮上している。アンドリュー・フリードマン編成本部長らフロントの手腕が問われるところだが、シカゴ・カブスのカイル・タッカー外野手については獲得の最有力候補と目されているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

タッカーは昨年12月にヒューストン・アストロズからトレードでカブスに加入し、今年1月に1年1650万ドルの契約を結んでいる。迎えた今季は日本時間11日時点で133試合、打率.270、22本塁打、73打点といった数字を残している。

同メディアは「ボブ・ナイチンゲール記者が最近USAトゥデイに書いた記事の1つに、プレーオフが終わった後に起こるであろうフリーエージェント（FA）の熱狂を垣間見ることができた」としつつ、「タッカーはオールスター明けから打率.242、5本塁打、17打点と苦戦している。にもかかわらず、他チームの幹部は依然として、彼がFAで最高額の契約選手になると予想している。彼らの予想では、タッカーはドジャースだ。チームは外野の補強を切実に必要としている」というナイチンゲール記者の見解を紹介。

続けて、「理論上は、その論理に異論を唱えるのは難しい。ドジャースは他球団より多くの資金を投入でき、実績ある優勝チームとしてタッカーに優勝争いをさせる環境を提供できる。そして、来季における彼らの最大の補強ポイントは外野手だ」と記している。

