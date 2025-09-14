大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、アレックス・ベシア投手の復帰に伴い、ベン・カスパリウス投手をマイナーへ降格することを発表した。この降格は、デーブ・ロバーツ監督にとって苦渋の決断だったようだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のゲイブ・スモールソン記者が言及した。

今季、26歳のカスパリウスは5月終了時点で防御率2.72と好スタートを切っていたが、6月以降は27試合の登板で防御率6.31と苦戦が続いていた。ロバーツ監督は「厳しい決断だった。彼は我々のために多くの良い仕事をしてくれたし、今季の計画において重要な存在であることに変わりはない」と語った。

一方でカスパリウスと入れ替わりでメジャー復帰を果たしたベシアは今季、防御率2.67を記録しており、過去3週間の不在がチームにとって痛手となっていた。カスパリウスが調子を取り戻してメジャーに再び昇格できれば、ブルペン陣は強固なものとなるだろう。

今後に期待がかかるカスパリウスについてスモールソン氏は「シーズンを通して不安定な状態が続くブルペン陣を考慮すれば、彼はドジャース復帰までの期間を最小限に抑えるべく、3Aでの滞在をできるだけ短くしようと尽力するだろう」と言及した。

