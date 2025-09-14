チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督がブラジル代表FWジョアン・ペドロの適正ポジションについて言及した。イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が同指揮官のコメントを伝えている。

チェルシーは今夏の移籍市場で、ブライトンからJ・ペドロを移籍金総額6000万ポンド（約119億円）で獲得。FIFAクラブワールドカップ2025から合流すると、ここまで公式戦7試合で5ゴール3アシストを記録。センターフォワードやトップ下で起用されている。

第2節ウェストハム戦と第3節フルアム戦ではリアム・デラップを最前線とし、その後方でプレーし、それぞれの試合で得点を挙げた。13日に行われたブレントフォード戦では、デラップが負傷したこともあり、第1節のクリスタル・パレス戦以来となるセンターフォワードで出場した。

ブレントフォード戦後、J・ペドロのベストポジションについて問われたマレスカ監督は、以下のように答えている。

「今日の試合のように低いブロックを強いてくるチームとの対戦時は、ウェストハム戦やフルアム戦にリアム（デラップ）とジョアン（ペドロ）を起用したように、9番の背後にジョアンを配置するのが、完璧な状況だと思う」

デラップの離脱により、今後はJ・ペドロが最前線で起用され続ける可能性が高い。2列目には復帰を果たしたコール・パーマーのほか、ペドロ・ネト、エステヴァン、アレハンドロ・ガルナチョ、ジェイミー・バイノー＝ギテンス、ファクンド・ブオナノッテらが控えており、マレスカ監督がどのような最適解を見いだすのか注目される。

【動画】チェルシー、後半ATに被弾でドロー



