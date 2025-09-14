アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が第4節ノッティンガム・フォレスト戦で2ゴールを挙げtあスペイン代表MFマルティン・スビメンディを称賛した。13日、イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が同指揮官のコメントを伝えている。

アーセナルは13日、本拠地『エミレーツ・スタジアム』でノッティンガム・フォレストと対戦。序盤からアーセナルが主導権を握ると、32分にスビメンディが強烈なミドルシュートを突き刺して先制。後半の立ち上がりにヴィクトル・ギェケレシュが追加点を奪うと、79分にはスビメンディがヘディングシュートでダメ押しゴールを決め、3－0で完勝した。

アルテタ監督は試合後、スビメンディの先制点について「あの驚異的なシュート、タイミング、ボールの軌道を見たら、他に言うことはないよ」と、スーパーゴールを称賛した。

この試合でスビメンディは中盤で効果的に顔を出し続け、スムーズなビルドアップを支え、存在感を発揮。新加入ながら早くもアーセナルにフィットし、中盤の底として欠かせない存在となっている。指揮官は「彼は多くの良いものを我々に与えてくれている」と語ると、以下のように続けスビメンディのプレーを評価している。

「彼はピッチ上での存在感と威厳、選手との連携力、試合での冷静さを兼ね備えている。もし彼が攻撃に転じ、今日の試合のように攻め立て続けることができれば別次元の選手となるだろう」

現在26歳のスビメンディは、レアル・ソシエダの下部組織出身で2019年4月にトップチームデビューを飾った。クラブの中心選手として活躍すると、2024－25シーズンをもってレアル・ソシエダを退団。今夏の移籍市場で移籍金6500万ユーロ（約112億円）でアーセナルに完全移籍を果たしている。

【動画】アーセナルがN・フォレストに完勝



