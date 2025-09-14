「みうらさん、知ってます？ 実は俺、スチャダラの要なんですよ」みうらじゅん、SHINCOと旅先でスチャダラトーク

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、みうらじゅんさんと、いとうせいこうさん。ここでは、みうらさんがスチャダラパーのSHINCOさんとのエピソードを披露しました。

◆みうら、スチャダラパーのSHINCOと旅行先で…

みうら：十年くらい前かなぁ、旅先でスチャダラパーのSHINCOとばったり会った話なんだけどね。

いとう：うん。

みうら：SHINCOは初めての一人旅で、こっちは両親まで連れての家族旅行だったから、「もし、寂しくなったらうち（が泊まっている旅館）に来ればいいじゃん」って言ったんだ。するとね、19時ぐらいに電話がかかってきて「そっちに行っていいですか？」って言うわけ。

いとう：あははは（笑）！ やっぱり寂しかったんでしょうよ。

みうら：そりゃね。それで、俺は家族と離れて部屋の端のほうで一緒に喋っていたんだけど、だんだん二人とも酒が回ってきてさ、「みうらさん、知ってます？ 実は俺、スチャダラの要なんですよ」って言うわけさ。

いとう：そんなことを言ってきたの？

みうら：うん。俺はスチャダラパーの役割をよく知らなかったから「そうなの？」って言ったら、「俺が曲を作っているんですよ」って。

いとう：そうだね、サウンドは彼なんだもん。しかしすごい発言が出たね。

みうら：俺に言っても仕方がないけど、酒が言わせたんだろうね。でも「そうだね」「そうだよ」って2人で意気投合して握手までしたんだよね（笑）。

いとう：あははは（笑）！ みうらさんはそれ1つも関係ないのに何握手してんの？

みうら：いや、俺も酔っ払っていたからさ。

いとう：SHINCOに「偉いね」って言うならわかるけど、「そうだよな」って……。

みうら：いや、SHINCOの言うことに納得したんだよ。

いとう：弟みたいな感じだもんね。

みうら：後に「君のSince」（みうらじゅん&SHINCO）のサウンドを依頼したのには、そういう経緯があったんだ。

いとう：「要であるあなたが作るべきですよね」と。

みうら：SHINCOの作った音は最高にカッコ良くて、サンプリングにANIのコーラスまで入っていた。「ほら、俺が全てを作っているんですよ」っていうことをわからせたかったんじゃないかねぇ。

いとう：なるほど、なるほど。「ANIまで呼んでコーラスまで録れるんですよ」と。

みうら：「これ、ANIの声が仮で入っていますけど、いらなかったら取りますから」と言ったとき、「あ、これは本気出してるなな」って思って、めちゃ嬉しかった。

いとう：出た、出た。本気だ！

