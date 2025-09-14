「みうらさん、知ってます？ 実は俺、スチャダラの要なんですよ」みうらじゅん、SHINCOと旅先でスチャダラトーク

◆みうら、スチャダラパーのSHINCOと旅行先で…
みうら：十年くらい前かなぁ、旅先でスチャダラパーのSHINCOとばったり会った話なんだけどね。
いとう：うん。
みうら：SHINCOは初めての一人旅で、こっちは両親まで連れての家族旅行だったから、「もし、寂しくなったらうち（が泊まっている旅館）に来ればいいじゃん」って言ったんだ。するとね、19時ぐらいに電話がかかってきて「そっちに行っていいですか？」って言うわけ。
いとう：あははは（笑）！ やっぱり寂しかったんでしょうよ。
みうら：そりゃね。それで、俺は家族と離れて部屋の端のほうで一緒に喋っていたんだけど、だんだん二人とも酒が回ってきてさ、「みうらさん、知ってます？ 実は俺、スチャダラの要なんですよ」って言うわけさ。
いとう：そんなことを言ってきたの？
みうら：うん。俺はスチャダラパーの役割をよく知らなかったから「そうなの？」って言ったら、「俺が曲を作っているんですよ」って。
いとう：そうだね、サウンドは彼なんだもん。しかしすごい発言が出たね。
みうら：俺に言っても仕方がないけど、酒が言わせたんだろうね。でも「そうだね」「そうだよ」って2人で意気投合して握手までしたんだよね（笑）。
いとう：あははは（笑）！ みうらさんはそれ1つも関係ないのに何握手してんの？
みうら：いや、俺も酔っ払っていたからさ。
いとう：SHINCOに「偉いね」って言うならわかるけど、「そうだよな」って……。
みうら：いや、SHINCOの言うことに納得したんだよ。
いとう：弟みたいな感じだもんね。
みうら：後に「君のSince」（みうらじゅん&SHINCO）のサウンドを依頼したのには、そういう経緯があったんだ。
いとう：「要であるあなたが作るべきですよね」と。
みうら：SHINCOの作った音は最高にカッコ良くて、サンプリングにANIのコーラスまで入っていた。「ほら、俺が全てを作っているんですよ」っていうことをわからせたかったんじゃないかねぇ。
いとう：なるほど、なるほど。「ANIまで呼んでコーラスまで録れるんですよ」と。
みうら：「これ、ANIの声が仮で入っていますけど、いらなかったら取りますから」と言ったとき、「あ、これは本気出してるなな」って思って、めちゃ嬉しかった。
いとう：出た、出た。本気だ！
