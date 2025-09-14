DeNAは14日、一昨年のシーズンから4回裏終了時のイニング間イベントとして開催している『Hisense ハマスタバトル』で、出演するオフィシャルパフォーマンスチームdianaが通算150勝となったと発表した。※通算成績：150勝57敗（勝率.725）

▼ dianaキャプテン 『Hisense ハマスタバトル』唯一の全試合出場 Shizuku コメント

「『Hisense ハマスタバトル』全試合に携わらせていただき、本日通算150勝を達成することができ、とても嬉しく思います！今日までの全207試合、いろいろな景色を見させていただきました。改めて一緒にバトンを繋いでくれたメンバー、そして一緒に走ってくださった皆さまや『Hisense ハマスタバトル』を応援して盛り上げてくださった皆さま、本当にありがとうございました！まだまだ残りの試合も、全力で走り続けます！挑戦者の皆さま、ご参加お待ちしています！！」

▼ 『Hisense ハマスタバトル』アンカー Akiコメント

「通算150勝を目指してきたので、まずは150勝することができ嬉しいです！今シーズンは特に対戦相手の方々がとても速く、連敗してしまうこともありました。今日はとにかく強い気持ちをもって、勝利だけをイメージして臨みました！150勝することができましたが、残りの試合も全て勝てるように全力で走り続けます！一緒に走ってくださった皆さま、たくさん声援を送ってくださった皆さま、本当にありがとうございました！」