有吉「サッポロ一番 みそラーメン」への愛を語る「みそラーメンのベースになっている」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。9月7日（日）の放送は、アシスタントにぐりんぴーす・落合隆治と宮下草薙・宮下兼史鷹を迎えてお送りしました。

◆「サッポロ一番」で好きな味は？

9月4日（木）から放送開始された「サッポロ一番」の新テレビCMに出演している有吉。「私は『サッポロ一番 みそラーメン』がめっちゃ好きで！ 小学3年生で初めて自炊したのも『サッポロ一番 みそラーメン』だったし、なぜか家にある『サッポロ一番』がこれしか置いてなくて、そればっかり食べてきたから、とにかく、みそが好きになっちゃった」と幼少期の思い出を語り、今回「サッポロ一番 みそラーメン」のCM出演オファーが来たときは、とても喜んだと言います。

CMでは、有吉がエプロン姿で実際にラーメンを調理するシーンがありますが、「監督から『いつも通り作ってください』って言われて（笑）。みんなが見ているなかで作ると“自分の作り方が間違っているんじゃないか”と思って結構緊張したけど、そういう指摘はまったくなかった」と裏話を語ります。

作り方にもこだわりがあり、卵を器に先に入れ、そこに麺を布団のようにかぶせるのが有吉流。「そうすると卵を蒸す状態になって、卵の上部分も白くなってくるから。それを普段から結構やっていた」と言い、関係者からも好評だったそう。

また、CMでは自身が作ったラーメンを食べるシーンまで映っていますが、「最初の1杯がうまくできすぎて、汁まで全部飲んじゃって（笑）。『まだ何回か撮りますけど大丈夫ですか？』って（スタッフに）聞かれたけど、結局それから4杯ぐらい食べた」と振り返ります。

その後、有吉が「一生答えが出ない永遠のテーマ」と言いつつ、後輩芸人と「『サッポロ一番』で一番好きな味」についてのトークに発展。落合は塩派、宮下はみそ派と意見が分かれるなか、有吉はもちろん“みそ”をチョイス。「『サッポロ一番 みそラーメン』が、自分のなかで“みそラーメン”のベースになっているから」と理由を熱弁していました。

