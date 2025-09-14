大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、タナー・スコット投手を筆頭にブルペン陣の不調が目立っている。地区優勝争い、ポストシーズンに向けての大きな不安要素だが、テコ入れのためにクレイトン・カーショー投手を配置転換する可能性もあるかもしれない。米メディア『スポーティングニュース』が報じた。

今季のカーショーは日本時間11日時点で、19登板、10勝2敗、防御率3.27といった数字を残している。この19登板はすべて先発としてのもので、リリーフ登板はまだない状況だ。

同メディアは「MLB.comのソニア・チェン記者は『ナショナルリーグディビジョンシリーズの先発ローテーションは、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、そして大谷の順になる可能性が高い。そうなると、カーショーはブルペンから登板することになるだろう』と書いている」と言及。

続けて、「キャリアの終盤に差し掛かっている本人は、この案に前向きな姿勢を示している。引退が目前に迫っており、すでに将来が不確実であることを認めている」としつつ、「将来何が起こるかはわからない。この先何年先のこととなると、本当に見当もつかない。だから今はただ、この瞬間を楽しもうとしている。我々にはまだ成し遂げるべきことが山ほどある。チームとして何かを達成しようとしている時、個人のことを考えるのは本当に難しいんだ」というカーショーのコメントを伝えている。

