U－20日本代表MFニック・シュミットがザンクトパウリをプロ契約！ 第2節でベンチ入り、藤田譲瑠チマと共闘の共闘の可能性も

【本文】

ブンデスリーガ（ドイツ1部）のザンクトパウリは12日、U－20日本代表MFニック・シュミットとプロ契約を締結したことを発表した。

現在18歳のN・シュミットは、ドイツ人の父と日本人の母のもとに生まれ、2015年にザンクトパウリの下部組織に加入。それ以来、順調にステップアップを重ね、8月30日に行われたブンデスリーガ第2節ハンブルガーSV戦では出場はなかったものの、トップチームのベンチ入りを果たしている。

また、U－18日本代表としての経験もあり、今年2月に開催されたAFC U－20アジアカップでは2試合に出場した。

そして、18歳の誕生日を迎えた9月12日、ザンクトパウリは同選手とのプロ契約を正式発表。アンドレアス・ボルネマンSD（スポーツディレクター）は、クラブの公式サイトを通じ、「ニックはすでにトップチームとそのトレーニングプログラムにおいて重要な存在だ。正しい方向に進んでおり、さらなる成長に向けて、前向きな姿勢を示している」と述べ、今後の飛躍に期待を寄せている。

なお、N・シュミットは今シーズン、セカンドチームを主戦場とし、レギオナルリーガ・ノルト（地域北部リーグ：4部相当）で公式戦6試合に出場している。