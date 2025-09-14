今日の運勢は？ 9月15日（月・祝）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月15日（月・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月15日（月・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の煌珠（こうじゅ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第１位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？今日は、意志が強くなるようです。普段ならば流されてしまうようなことも、きちんと断るなど自分の意見を伝えられます。久しぶりに友人とたくさん話ができるなど、心が元気になる出来事も起こりそう。新しいことに挑戦したい気持ちが湧き、それに向けて行動することになるでしょう。周りの人も協力してくれるかも。自分のなかにあるビジョンをきちんと伝えていくようにすると良いでしょう。大切な人と一緒に過ごせるなど、心がときめくようなことが起こりそう。対人関係も好調なので、友達からの紹介で良い縁ができるかも。フリーの人は恋愛に発展していく可能性もアリ。積極的に行動すると上手くいきそうな日です。外に出る機会がなかったとしても、室内でできることをテキパキとおこなってみましょう。SNSなどを通じて、世界を拡げていくこともできそうです。自分磨きを積極的におこなうと◎ 普段より歩いてみるなど、できることをやってみましょう。ホームエステなどすれば恋愛にも良い影響がありそうです。気になる人がいるならば、思いきって声をかけてみて。遊びたい気持ちが強くなっているようです。午前中のうちに用事などは済ませてしまうと良いでしょう。秋にやりたいことなどをノートに書き出してみるのもおすすめ。客観的に見ると、新しいアイデアが思いつきそう。忙しい1日になりそうですが、密度が高くて充実するようです。実力も発揮できるため、先輩などから褒められそう。さらにモチベーションが上がって、スキルアップのために勉強したくなるかも。細かいところまで目が届くような日です。事務作業などするとはかどりそう。1人でコツコツこなしていると、集中力がアップしてあっという間に片付くことでしょう。空いた時間で読書などすると◎仕事とプライベートをしっかり分けると上手くいきそう。プライベートな空間には安らぎを感じられるような物を置くと◎ 心が安定してくると、いろいろなことがスムーズに進みそうです。今日は、落ち着いて物事を考えられるようです。1人で過ごせる時間を設けて、将来や夢と向き合ってみると良いかも。好きなお茶を飲んだり、心がリラックスできる音楽を聴いたりしながら考えてみて。心がモヤモヤするときは、散歩にでかけてみると良いでしょう。さまざまな景色を見ていると、だんだんスッキリした気分になるようです。いろいろと気になる話題があるかもしれませんが、少し離れたところから見守りましょう。言いたいことが言いづらいなど、我慢が増えてしまいそう。このような日は、発想を変えてその場の流れを楽しんでみるのも◎ こだわらないことで、予想していないところからラッキーが舞い込む予感。抑圧から解放されたり、過去に立てた計画が実現したりする兆しが見えそうです。今は慎重さが運を開くカギ。「急いては事を仕損じる」この言葉を心に留めてくださいね。■監修者プロフィール：煌珠（こうじゅ）池袋占い館セレーネ所属。25年間、夜の社交場のママを務めた経験を活かし、タロットやオラクルカード、数秘術など相談内容に合わせて、豊富な占術を駆使し望む未来へ後押しする。電話占いメルでも活躍。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/