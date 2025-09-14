2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』のクランクイン取材会が14日、栃木県大田原市の大雄寺で行われ、主人公・一ノ瀬りん役の見上愛が役衣装で登場した。

朝ドラ第114作となる『風、薫る』は、明治時代に看護の世界に飛び込んだ大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナース(正規に訓練された看護師)をモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。大関さんをモチーフにした一ノ瀬りんを見上愛、鈴木さんをモチーフにした大家直美を上坂樹里が演じる。

見上演じる一ノ瀬りんは、栃木県那須地域の山すその町で、元家老の家に長女として生まれる。栃木県内で9月8日に本作の収録が始まり、見上も同日にクランクイン。栃木ロケには、りんの母・美津役の水野美紀、妹・安役の早坂美海、父・右衛門役の北村一輝、幼なじみ・竹内虎太郎役の小林虎之介も参加している。

見上は「いよいよ始まったんだなという感じがしています」と心境を述べ、「お衣装を着てカツラをつけると、ものすごく背筋が伸びて、お洋服とか自分の持っている浴衣でお稽古していたときとはまた違う、自然と凛とできるパワーがあって、そのパワーをいただきながら撮影しています」と語った。

もう1人の主演である上坂については、「会見のあともたびたび一緒にお稽古をしたり、一緒に過ごす時間がある中で、どんどん2人とも心を開いていって、敬語が2人ともなくなっていって、少しずつの心の開きが台本ともリンクする部分があるんじゃないかなと思っているので、しっかり手を握り合って歩いていけたらと思います」と述べ、役同様にバディのような関係が徐々に築き上げられているようだ。

そして、「私のクランクインの日に上坂樹里ちゃんが、撮影シーンがないんですけどわざわざ那須まで来てクランクインを見届けてくれて、それがすごくうれしくて心強いなと思いました」と笑顔で話した。

なお、上坂のクランクインについて、制作統括の松園武大氏は「もう少し先です」と説明していた。