14日（日）、ジャイアンツタウンスタジアムでのイースタン・リーグ、対巨人戦。DeNAの先発投手は吉野光樹、対する巨人の先発投手は山田龍聖。

1回裏、吉野はティマに本塁打を浴び2点を奪われる。DeNAは先制を許してしまう。

2点を追いかける5回表、益子京右の安打などで一死満塁とし、東妻純平の内野ゴロの間に三塁ランナーがホームにかえり1点を返す。森敬斗、知野直人の連続適時打で3点を挙げ逆転。DeNA、この試合初めてのリードを奪う。

6回表、関根大気が安打で出塁後、二盗と三盗に成功するなど一死三塁とし、九鬼隆平のサードへの当たりが野選となる間に三塁ランナーがホームにかえり1点を追加。足を絡めた攻撃でリードを3点に広げた。

6回裏、ここで投手交代となり、2番手・堀岡隼人が投入される。二死二塁とされたものの無失点で切り抜けた。

7回表、東妻、知野の安打などで一死一三塁とし、梶原昂希の適時打で1点を追加。続くフォードの内野ゴロの間に二塁ランナーがホームにかえり1点を奪う。さらに関根の安打などで二死満塁とすると、この試合ここまで2安打の井上絢登が適時内野安打を放ちさらに1点を加える。8対2とした。

7回裏、3番手の岩田将貴が登板。浅野翔吾に本塁打を浴び1点を奪われる。8対3となる。

8回裏、マウンドに上がったのは4番手の徳山壮磨。浅野の適時打で1点を奪われる。8対4となる。

4点リードの9回裏、マウンドに5番手の橋本達弥が上がる。一死満塁とされたものの無失点で切り抜けた。

DeNAは巨人に8対4で勝利。

