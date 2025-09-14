大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、期待に応えるような活躍ができていない選手がいる。リリーフ右腕のカービー・イェーツ投手もその1人だが、日本時間10日のコロラド・ロッキーズ戦では復調の兆しが見えたかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同戦のイェーツは7-1と6点リードの9回に登板。2死を奪った後にソロ本塁打、二塁打を立て続けに打たれたが、最後は空振り三振で締めた。

同メディアは「イェーツは直近7試合で防御率6.53を記録している。8月下旬に故障者リスト（IL）から復帰して以来、6イニングを投げて5失点、2本塁打を許している。彼は球界有数のクローザーとしての地位を確立したスプリットの有効性を見出すことができていない。その結果、ゴロアウトが減り、強く打たれた打球が飛球になるケースが増え、速球とスプリットの生産性が低下した」と指摘。

ただ、デーブ・ロバーツ監督はこの日の投球について「彼にとって、自信をつけることが何よりも重要だ。彼が投げた球数はともかく、ほとんどが質の高い球だったと思う。本塁打の場面は打者に対して内角高めを狙ったが、低めに外れてしまい捉えられた。だから、この試合全体を振り返ってみると、悪い投球よりも良い投球の方がずっと多かったと感じている」と評価しているという。

