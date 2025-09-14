福島県の北西部、会津(あいづ)盆地の北に位置する喜多方市(きたかたし)は、北西には四季を通じて雪の衣装をまとった「飯豊(いいで)連峰」が、東には宝の山「会津磐梯(ばんだい)山」の頂を望む雄国山麓(おぐにさんろく)がゆったりと裾野を広げるまち。

文化財や蔵などの歴史を感じさせる建造物をはじめ、喜多方ラーメンやそば、多彩な農林産物などの豊富な観光資源に恵まれているのも特徴です。

今回紹介するのは、喜多方の清酒を存分に堪能できる「喜多方KANPAI祭り2025」。なんと日本酒約30銘柄が飲み比べ放題! 日本酒の奥深さを味わい尽くすイベントです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、喜多方市のイベント「喜多方KANPAI祭り2025」と、人気の返礼品について、詳しく調べてみました!

仲間と美酒とカンパイ! 「喜多方KANPAI祭り2025」について

喜多方KANPAI祭り2025

・開催日時：9月27日(土) 15：00〜19：00

・開催場所：市役所前駐車場・御清水公園

・福島県喜多方市字御清水東7238-3(御清水公園)

・アクセス：JR喜多方駅から徒歩約15分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・前売り券：2,000円／当日券：2,500円

「喜多方KANPAI祭り2025」は、喜多方の日本酒約30銘柄が飲み比べ放題のイベントです。

参加費は前売り券が2,000円／当日券が2,500円となっており、参加者には市内飲食店で利用できるクーポン券500円分をプレゼント! 日本酒を存分に堪能したあとに、まちのグルメを楽しむこともできます。

また、まちの飲食店による飲食の提供や、発酵・醸造の体験ブースの設置もあり、子どもから大人まで楽しめるのも魅力です。

自治体からのメッセージ

喜多方KANPAI祭り2025を開催します。前売り2,000円で喜多方の日本酒約30銘柄が飲み比べ放題、また市内飲食店で使える500円クーポン付き! ぜひ、家族・友人・知人等お誘いあわせのうえご来場ください!

喜多方市のふるさと納税返礼品について

「喜多方KANPAI祭り2025」でも出会える! 日本酒が届く返礼品を紹介します。喜多方市の中でも人気を誇る返礼品なのだとか。

日本酒 蔵人−kuraudo−店主おすすめの喜多方日本酒『定期便』1,800ml 5回

・提供事業者：株式会社しんたに

・内容量：喜多方の日本酒1,800ml×2本、にしんの山椒漬け(カット200g×1)、ニコちゃんマークお猪口5勺(H57mm×φ60mm)×1個のセットを5カ月間。

・寄附金額：15万円

5カ月間、毎月店主おすすめの喜多方の日本酒が1,800ml×2本と喜多方を代表する酒の肴「にしんの山椒漬け」が届く定期便です。かわいらしいニコちゃんお猪口(ちょこ)付!

喜多方プレミアム日本酒呑めYELL(エール)

・提供事業者：株式会社しんたに

・内容量：日本酒720ml×10本、会津塗「お猪口」×2個

・寄附金額：7万4,000円

それぞれ個性豊かな日本酒をつくっている、喜多方市内にある10軒の蔵元のこだわり純米吟醸酒と、喜多方の漆器店の会津塗り「漆」お猪口のセットです。

今回は福島県喜多方市のイベント「喜多方KANPAI祭り2025」と、人気の返礼品を紹介しました。喜多方自慢の日本酒が、なんと30銘柄飲み比べ放題! さらには市内の飲食店で使えるクーポンも付いてくる、日本酒とグルメ三昧のイベントです。つまみ系からスイーツまで、飲食の提供も予定されているそうで、大人だけでなく子どもも一緒に楽しめます。現地に行くことが難しい場合は、返礼品の日本酒を味わうのも良さそうです。気になった人は、一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者