○ パドレス 11 － 3 ロッキーズ ●

＜現地時間9月13日 ペトコ・パーク＞

パドレスの松井裕樹投手（29）が13日（日本時間14日）、本拠地でのロッキーズ戦に救援登板。8点リードの最終回をパーフェクト救援で締め、自身3試合連続無失点とした。

松井は11－3と大量リードの9回に、今季57試合目の救援登板。先頭の8番・フェルナンデスを一ゴロに仕留めると、続くアルシアは鋭く沈むスプリットで3球三振に仕留めた。最後は1番・フリーマンを右飛に退け、テンポ良く9球で3者凡退。1回無安打無失点の完璧リリーフで3試合連続無失点とし、防御率は4.24となった。

パドレス打線は1－1の同点で迎えた2回、1番・タティスJr.の22号2ランで勝ち越すと、3回以降も3番・マチャドの25号ソロなどで4回までに毎回の9得点を記録。投げては先発のシースが6回1失点と好投し8勝目（11敗）を挙げた。

これで今季の通算成績は81勝68敗で貯金13。同地区首位のドジャースが勝利したため2.5ゲーム差は変わらないが、ポストシーズン（PS）進出となるワイルドカード（3位までがPS進出圏）2位の座をガッチリとキープ。さらに、この日は同3位のメッツ、同4位のジャイアンツが揃って敗れたため、PS進出へまた一歩近づいた。