フェラーリF80の登場により「ビッグ5」が「ビッグ6」になる？

フェラーリの現在のラインナップ中、パフォーマンスがずば抜けていて、もっとも効果で、もっとも希少なフェラーリF80がデビューしたことで、これまで”ビッグ5”と呼ばれてきたクラブが”ビッグ6”へと拡大する可能性が出てきた。モータースポーツ由来の最先端テクノロジーが、その代名詞といってよかろう。

F1で培ったターボエンジンとコンポジット素材を初めて投入したロードカーが GTOだったことは誰もが知るところだ。そして1987年に誕生したF40に真の革新はなく、おおむね予想どおりの進化幅に留まった。

GTOの生産が終了した直後にデビューした F40は、技術の向上代がもっとも小さなフェラーリ・スーパースポーツカーだったといっていいだろう。レーシングカーの288GTOエヴォルツィオーネをベースに誕生したF40は、シャープなデザインのボディと478bhpの最高出力により、およそ 200mph（約 320km/h）の最高速度を誇った。ポルシェに対する本質的な強みは、どこかつかみどころのなかった959よりも先進的なテクノロジーを採用した点だろうが、生産台数はわずか 272台に留まったGTOに対して、こちらは1300台以上に及んだ。

1995年に誕生した F50は、カーボンファイバータブというF1の最新テクノロジーに 512bhpを発生する 4.7リッターV12エンジンを搭載。生産台数は349台で、GTOに次ぐ希少性を誇る。

エンツォに用いられた基本技術はこれに近いが、セミAT、アクティブ・エアロ、カーボン・ブレーキなどを採用。最高出力は651bhpを豪語した。

ラ フェラーリの最大の見どころはF1のKERSにヒントを得たハイブリッドシステムで、ターボチャージャーを装着することなくV12エンジンから950bhpを絞り出すことに成功した。その生産台数は499台である。

GTOの誕生から40年を経て誕生したF80は、ル・マンを制した499PとF1の技術を用いて開発された。そのエンジン排気量は歴代スーパースポーツカーのなかでもっとも小さい3リッターだが、最高出力はもっとも大きな1184bhpに達する。先代が後輪駆動だったのに対し、3モーター方式のハイブリッドにより4輪を駆動する点も大きく異なる。

フェラーリは2027年までに799台の F80を生産する計画であるという。もちろん、すべて完売済みだが、260万ポンド＋税の価格は、ほとんどの GTOよりも廉価なものだ！

