大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、開幕前の予想とは裏腹に苦戦を強いられている。2位のサンディエゴ・パドレスとの差はなかなか開かず、相次ぐ主力の負傷離脱が地区優勝を逃す原因になりかねない。米メディア『LWOS』のキャサリン・ワッカー記者が言及した。

ウィル・スミス捕手とダルトン・ラッシング捕手は、いずれもファウルボールによる骨挫傷を負っている。スミスは負傷者リスト（IL）入りを免れているが、復帰には痛みへの我慢が求められる状況だ。一方で、ラッシングはIL入りを余儀なくされている。

また、トレード期限直前に補強されたブロック・スチュワート投手は、肩痛で離脱中ながらもコルチゾン注射後にスローイングを再開した。しかし、ブルスダー・グラテロル投手は昨年末の肩手術からの回復が長引いており、ポストシーズン復帰すら見込めない状況だ。

地区優勝への期待がかかるドジャースについてワッカー氏は「ドジャースが今季、不振であることに疑いの余地はない。問題は10月以降も最高のパフォーマンスを発揮できるほどにまで、選手たちが健康を回復できるかどうかだ」と言及した。

