渡辺美里、盟友・槇原敬之への依頼を語る「溢れてくる思いが止められなくて」…新曲『折りたたみ傘』誕生秘話

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜9:00～11:00）。8月28日（木）の放送では、今年デビュー40周年を迎え、現在全国ツアー「渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025」を開催中のシンガーソングライターの渡辺美里さんがゲストに登場！ 今年6月にリリースした配信シングル「折りたたみ傘」（作詞・作曲 槇原敬之さん）の制作秘話などについて伺いました。

◆新曲の作詞・作曲を槇原敬之に頼んだ理由

住吉：「折りたたみ傘」は作詞・作曲が槇原敬之さんなんですよね。

渡辺：そうなんです。

住吉：美里さんから槙原さんにお願いしたんですか？

渡辺：はい。「My Revolution」や「夏が来た！」などをアレンジしてくれた、大村雅朗さんという素晴らしい編曲家の方のトリビュートライブが（2022年に）あったんですね。そこで久しぶりにマッキー（槇原敬之さん）と再会して、マッキーが私のステージを観ていてくれたんです。

それで、歌い終わってから「僕たちはこういう曲を聴いてきたんだなって思うんですよ〜」ってすごく熱く語ってくれたことも印象的だったし、（仕事を）長く続けてくるといろいろな出会いがあれば、再会が叶わないお別れもあったりして、マッキーともそういう共通の思いがあったので、20年前に「トマト」っていう曲を作っていただいたんですけど、改めてマッキーに曲を書いてもらえたらなと思って。ライブのときにはそんな話はしなかったんですけど、後々「久しぶりにマッキーに曲をお願いしたいんだけど」って言ったら「わかりました」って。

住吉：とても切ないバラードになっていますが、楽曲が届いたときはどんなことを思いましたか？

渡辺：届いてすぐに車のなかで聴いたんですけど、なんか溢れてくる思いが止められなくて、涙も含めて止まらなかったですね。

住吉：共鳴する部分があったんですね。

渡辺：そうですね。

―――ここで「折りたたみ傘」をオンエア♪

住吉：本当にいい曲、温かい曲ですね。

現在開催中の全国ツアー「渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025」の詳細は公式Webサイトまで。

