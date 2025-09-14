ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が現地時間13日のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で49号本塁打を放った。
ジャイアンツ先発は今季14勝を挙げているエース右腕ウェブ。初回の第1打席はカウント1-2から外角高めのシンカーを三遊間深くに打ち返し、ショートへの内野安打。続く2番ムーキー・ベッツの内野ゴロの間に二塁へ進み、3番フレディ・フリーマンの左前適時打で先制のホームを踏んだ。
