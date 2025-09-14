鹿児島県の西部、日本三大砂丘の一つ「吹上浜(ふきあげはま)」の最北端に位置するいちき串木野市(いちきくしきのし)は、海と山に囲まれた自然豊かなまち。

日本有数の遠洋まぐろ漁船の船籍を誇るまぐろのまちであり、「さつま揚げ発祥の地」でもあります。まぐろやさつま揚げ以外にも、アジ、イワシ、タイなどが水揚げされ、温暖な気候を活かした柑橘類の生産も盛んで、それらを活かしたご当地グルメがある“食のまち”です。

今回紹介するのは、近代日本の礎を築いた薩摩スチューデント旅立ちの地、羽島地区にある「薩摩藩英国留学生記念館」。約160年前、密かに英国へ旅立った留学生(薩摩スチューデント)の資料などを展示している施設です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は「薩摩藩英国留学生記念館」の詳細、人気の返礼品などについて調べてみました!

歴史を後世に伝える! 「薩摩藩英国留学生記念館」について

薩摩藩英国留学生記念館

・鹿児島県いちき串木野市羽島4930番地

・アクセス：【車】川内駅から約30分、串木野駅から車で約15分

【バス】いきいきバス、いわさきバスネットワーク

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

今から約160年前の1865年(元治2年)4月17日、鎖国の最中、英国留学の藩命を受けた五代友厚や森有礼ら19名の若き薩摩藩士たちは、英国船オースタライエン号に乗船し、羽島からイギリスに向けて密かに旅立ちました。

「薩摩藩英国留学生記念館」は、そんな彼らの旅路と帰国後の功績を後世に伝えるさまざまな資料を展示した記念館です。

1階には、英国、米国といちき串木野市との交流を記念するサロンや、薩摩の武家屋敷をイメージしたベンガラ色の壁が心地よいひと時を演出してくれるカフェ、オリジナルグッズや薩摩の伝統的な工芸品などを豊富に取りそろえたミュージアムショップがあります。

また、薩摩スチューデントが羽島の地に残した交流の証が飾られ、薩摩スチューデント渡英の経緯やその意義、エピソードなどをわかりやすくまとめたオリジナル映像が鑑賞できるミニシアターで学ぶことができるのも特徴です。

2階には、留学生出発の瀬を真下に臨む機帆船デッキがあるほか、彼らが旅した時代の寄港地の風景や、英国に到着してから体験したことや見たもの、帰国後の功績を、さまざまな資料、模型、映像で紹介しています。

「特別展示室」では、多彩なテーマで特別企画展示が開催されます。大型のガラスケースには立体的な展示が可能なのだとか!

「日本の未来を切り開き、真の幸福を追求するためには外の世界を見ることが大切であると、若き世代に伝えることができたなら幸いです」と担当者は語っていました。

自治体からのメッセージ

“さつま揚げ”発祥の地であるいちき串木野市は、鹿児島県の西部、日本三大砂丘の一つ「吹上浜」最北端に位置するまちです。基幹産業であるマグロの遠洋漁業や、約200年前に宿場町として栄えた市来湊(いちきみなと)など、港町として栄えた背景があります。また、近代日本の礎を築いた薩摩スチューデント旅立ちの地、羽島地区の「薩摩藩英国留学生記念館」、徐福伝説の「冠岳(かんむりだけ)」、そして日本遺産に認定された「串木野麓(ふもと)」など、多くの貴重な歴史的文化遺産が点在しています。

いちき串木野市のふるさと納税返礼品について

名産品である”さつま揚げ”をセットで楽しめる返礼品を紹介します。食べ比べもおすすめです!

鹿児島県産! かんばのさつま揚げ詰合せ

・提供事業者：勘場蒲鉾店

・内容量：特上つけあげ×10枚、上棒天500g、野菜入り500g、えそつけあげ5枚入×2袋(計10枚)、人参入り5枚入×2袋(計10枚)

・寄附金額：1万5,000円

良質なすり身を甑島(こしきしま)の海洋深層水で仕込み、串木野伝統の製法で丁寧に造り上げたさつま揚げのセットです。豆腐の入ったふわっとしたやわらかな食感、鹿児島県産地酒(灰持酒)の旨みを堪能できます。

サラミ風蒲鉾魚っちセット

・提供事業者：有限会社浜崎蒲鉾店

・内容量：サラミ風蒲鉾魚っち×2本、チーズ魚っち×2本、串木野さつま揚げ特揚げ5枚入×1袋、がね天風さつま揚げ西郷揚げ5枚入×1袋、季節のさつま揚げ200g×1袋

※季節のさつま揚げは時期によって内容が変わります。

・寄附金額：1万4,000円

「2020かごしまの新特産品コンクール」において鹿児島県観光連盟協会賞を受賞した「魚っち(うおっち)」と、地元で愛されるさつま揚げを一度に楽しめるセットです。季節ごとに旬の食材を取り入れた「季節のさつま揚げ」では、その時期ならではの味わいが楽しめます。

今回は鹿児島県いちき串木野市の観光スポット「薩摩藩英国留学生記念館」と、さつま揚げの返礼品を紹介しました。鎖国時に英国留学、視察密航の旅に出発した若き薩摩藩士19名の経験や帰国後の功績を学ぶことができる記念館です。南九州で焼かれた火山灰煉瓦を一つ一つ積み上げた外観や、鬼瓦や桟瓦にあしらわれた星形など、一際目を引く建物も興味深いです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者