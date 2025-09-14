13日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－DeNA』で解説を務めた真中満氏が、ヤクルト・北村恵吾について言及した。

真中氏は北村について「今セカンド守っていますけど、サードもできますし、内野はある程度できるし、パンチ力もありますから楽しみな選手ではありますよね」と期待を寄せた。

北村はプロ3年目の今季、ここまで30試合に出場して、打率.262、4本塁打、11打点の成績を残している。

（ニッポン放送ショウアップナイター）