プレミアリーグ第4節が13日に行われ、ブレントフォードとチェルシーが対戦した。

ロンドン西部に本拠地を構える両チームによる“ウェストロンドン・ダービー”。ブレントフォードは、キース・アンドリュース新監督のもと今季をスタートさせ、これまでリーグ戦1勝2敗。対するチェルシーは開幕節こそクリスタル・パレスに引き分けたが、その後は連勝。この一戦も勝利して3連勝といきたい。

立ち上がりから主導権を握るチェルシーだったが、先制したのはブレントフォード。35分、自陣からのカウンターから、ジョーダン・ヘンダーソンがチェルシーのDFラインの背後をめがけてロングフィードを送る。最後は抜け出したケヴィン・シャーデがボックス内でカットインし、トシン・アダラビオヨの股を抜くシュートでゴールを決めた。前半はこのままブレントフォードの1点リードで終えた。

まずは追いつきたいチェルシーは、ハーフタイムに3名を変更。リース・ジェームスやマルク・ククレジャなど主力組がピッチに立った。さらに56分にはコール・パーマーが途中出場し、ケガからの復帰を果たした。

そして61分、エンソ・フェルナンデスからのクロスをジョアン・ペドロが頭で折り返すと、ピッチに入ったばかりのパーマーがワンタッチでネットを揺らし、チェルシーが同点とした。

さらに85分、途中出場していたアレハンドロ・ガルナチョが左サイドからボックス内へ低いクロスを送る。これはブレントフォードの選手がクリアしたものの、そのボールを拾ったモイセス・カイセドがシュートをゴール左に突き刺し、チェルシーが逆転に成功した。

しかし後半アディショナルタイム3分、ブレントフォードは左サイドからロングスローを試みると、こぼれ球を途中出場のファビオ・カルヴァーリョが押し込み、土壇場で同点に追いついた。

試合はこのまま2－2で終了。ブレントフォードとチェルシーは勝ち点「1」を分け合うことになった。

次節は、両チームともにミッドウィークの試合を挟んで臨む。ブレントフォードは、16日にカラバオ・カップ3回戦でアストン・ヴィラと戦ったあと、20日にアウェイでフルアムと対戦。チェルシーは、17日にチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のバイエルン（ドイツ）戦に臨み、20日にアウェイでマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。

【スコア】

ブレントフォード 2－2 チェルシー

【得点者】

1－0 35分 ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード）

1－1 61分 コール・パーマー（チェルシー）

1－2 85分 モイセス・カイセド（チェルシー）

2－2 90＋3分 ファビオ・カルヴァーリョ（ブレントフォード）

【動画】ブレントフォードvsチェルシー ゴール集！