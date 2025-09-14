渡辺美里「80年代っていう感覚もあるかもしれないけど…」歌詞、メロディ、アレンジ…名曲『My Revolution』制作陣への深い感謝

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜9:00～11:00）。8月28日（木）の放送では、今年デビュー40周年を迎え、現在全国ツアー「渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025」を開催中のシンガーソングライターの渡辺美里さんがゲストに登場！ この記事では、デビュー当時のことなどについて伺ったパートを紹介します。

◆盟友・小室哲哉との思い出

住吉： 40周年を迎えた今、デビュー当時を振り返るとどんなことが思い浮かびますか？

渡辺：レコードデビューをする前から私は“ラジオ”に触れさせてもらって、このTOKYO FMでもいろいろな番組を担当させてもらっていたんですけど、（当時は）ツアーをやっているか、ラジオのスタジオにいるか、レコーディングスタジオにいるかっていう感じで、週に3回はラジオをやっていたんですね。それで今、またラジオ番組を担当させていただくことが増えたので、コンサートのなかでも“BITTER☆SWEET ULTRA POP RADIO”というのを作って、そこでトークのコーナーなどを設けていたりします。

住吉：おぉ〜、そうですか！

渡辺：40年目にしてデビュー当時と同じくらいの濃度のラジオ番組をまた……。ラジオって巡るじゃないですか。今はradikoがあったりして自分の好きな時間に（聴ける）。それこそ年代を問わず、好きなものに出会えるきっかけが増えたこともあって、そういうふうになったんだと思います。

住吉：たまたまなんですけど、昨日「Blue Ocean」にTM NETWORKがゲストにいらして、SNSでは「TMNのあとに美里さんが来るなんて、ラインナップが熱い！」とありましたが、美里さんは（TM NETWORKの）小室（哲哉）さんとはデビュー当時からのお付き合いだと思いますけど、当時の小室さん、または（小室さんが作曲した）「My Revolution」についてのエピソードでシェアしていただけるものはありますか？

渡辺：このことに関してはあちこちでみなさん聞いてくださるので、もはや秘話ではないと思いますけど（笑）、東京・中目黒にあるスタジオで1985年にリリースしたデビューアルバム『eyes』を作っている頃に、「My Revolution」の叩き台みたいなものを小室さんがスタジオに持ってきてくれて。それで私が作業しているところで（小室さんが）ピアノで「こんなのできたんだけど……」って言って弾いてくれて。それに合わせて私も「ラララ♪」で歌ってみて、すごくいい曲、いいメロディだなって思って「これはいいね！」って言って歌ったのを思い出しますね。

住吉：それが第一歩だったんですね。でも、ここまで愛される曲になるって当時はきっと思いませんよね。

渡辺：でも、（初めて聴いたときは）身体中にワッと鳥肌が立って「これはすごくいい曲！」って思いましたね。まずメロディが素晴らしかったのと、川村真澄さんが作ってくれた歌詞、それに大村雅朗さんがアレンジしてくださったサウンドも。80年代っていう感覚もあるかもしれないけど、いつなんどき聴いても私自身が歌ってもすごく新鮮な気持ちになれるアレンジで、それら全部が一体となっているからこそ、長くみなさんに好きと思ってもらえる曲になったんだろうし、出会った瞬間からヒットするとまでは分からなかったけど、いい曲だなって思いました。

