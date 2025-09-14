プレミアリーグ第4節が13日に行われ、ウェストハムとトッテナム・ホットスパーが対戦した。

ウェストハムは開幕から公式戦3連敗を喫したものの、前節でノッティンガム・フォレストに勝利して今季初勝利を記録。嫌な流れを断ち切った。

対するトッテナムは対照的に、開幕節のバーンリー戦、第2節のマンチェスター・シティ戦と連勝スタートを切ったあと、第3節のボーンマスとの対戦では敗北。ここから再び勢いに乗りたいところだ。

試合は、両チームが一進一退の攻防を繰り広げる。19分、CKからクリスティアン・ロメロがヘディングでゴールを決めたかと思われた。しかし、ミッキー・ファン・デ・フェンがモハメド・クドゥスにファウルを犯したとしてゴールは取り消された。

トッテナムは試合が進むにつれ、徐々に敵陣でのプレー時間を増やしていく。前半は、両チームともに相手の守備を崩せず、スコアレスで終えた。

後半開始すぐの47分、トッテナムが先制した。左CKのチャンスを得ると、キッカーのシャビ・シモンズが蹴り込んだボールをパペ・マタル・サールがゴールに流し込んだ。

1点のビハインドを背負ったウェストハムは54分、トマーシュ・ソウチェクがジョアン・パリーニャに対するファウルでレッドカードを提示され、10人での戦いを余儀なくされる。

すると直後の57分、ロメロのセンターサークル付近からのロングフィードを、ルーカス・べリヴァルが頭で流し込み、自身にとってプレミアリーグで初めてのゴールを決めた。さらにトッテナムは64分、左CKの流れから、得点したばかりのべリヴァルがボックス内でパスを折り返すと、ファン・デ・フェンがワンタッチで合わせた。

試合はこのままタイムアップ。トッテナムが3－0でウェストハムに勝利した。

ウェストハムは次節、20日にホームでクリスタル・パレスと対戦する。トッテナムは、16日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のビジャレアル（スペイン）戦後、20日にアウェイでブライトンと対戦する予定だ。

【スコア】

ウェストハム 0－3 トッテナム・ホットスパー

【得点者】

0－1 47分 パペ・マタル・サール（トッテナム・ホットスパー）

0－2 57分 ルーカス・べリヴァル（トッテナム・ホットスパー）

0－3 64分 ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー）

【動画】トッテナムが快勝! べリヴァルのプレミア初ゴールなど