ラ・リーガ第4節が行われ、レアル・ソシエダとレアル・マドリードが対戦した。

レアル・ソシエダはここまでリーグ戦3試合で2分1敗と未だ勝利がない状況だ。欧州カップ戦の出場権確保を視野に入れるならば、そろそろ勝ち点「3」を勝ち取りたい。一方のレアル・マドリードは3戦3勝とリーグ首位に立っている。王座奪還へ、勝ち点を着実に積み重ねたいところだ。古巣との対戦となったが、久保建英はベンチから出場機会を待つこととなった。

先制したのはレアル・マドリードだった。12分、相手選手のバックパスのミスを見逃さなかったキリアン・エンバペがそのままボールを持ち運び、ミドルシュートをゴール中央に決めてみせた。

レアル・マドリードはその後も主導権を握り、ゴールに迫り続ける。だが32分、レアル・ソシエダのカウンターという場面で、ディーン・ハウセンが、ボールを収めて入れ替わったミケル・オヤルサバルを倒してしまう。これがDOGSO（決定的な得点機会の阻止）と判定され、ハウセンは退場となった。

10人となったレアル・マドリードだが44分、エンバペがドリブルでボックス深くまで切り込むと、折り返しのパスを出す。これをアルダ・ギュレルが押し込み、追加点をもたらした。前半はレアル・マドリードの2点リードで終える。

1点を追いかけるレアル・ソシエダは56分、アンデル・バレネチェアがボックス左からクロスを上げるとこれがダニエル・カルバハルの手に当たり、ハンドという判定に。これでレアル・ソシエダにPKが与えられ、オヤルサバルが決めて1点を返した。

そして66分、レアル・ソシエダのセルヒオ・フランシスコ監督は久保建英を投入。ここで勝負に出る。1点を返してからは主導権を握り、ゴールに迫り続けるレアル・ソシエダ。だが、10人のレアル・マドリードも決死の守備で得点を許さない。

その後、スコアは動くことなく試合終了。レアル・ソシエダが1－2でレアル・マドリードに敗れた。

レアル・ソシエダは次節、19日にアウェイでベティスと対戦する。レアル・マドリードは、16日にチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のマルセイユ（フランス）戦後、20日にホームでエスパニョールとの試合に臨む。

【スコア】

レアル・ソシエダ 1－2 レアル・マドリード

【得点者】

0－1 12分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

0－2 44分 アルダ・ギュレル（レアル・マドリード）

1－2 56分 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

【動画】レアル・ソシエダvsレアル・マドリード ゴール集！