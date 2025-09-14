ブンデスリーガ第3節が行われ、フライブルクとシュトゥットガルトが対戦した。

この夏に日本代表MF堂安律がクラブを退団し、ブレンビーから同MF鈴木唯人を迎え入れたフライブルク。昨シーズンはブンデスリーガ5位で終えたが、今季は苦しい立ち上がりとなっている。開幕節でアウクスブルクに1－3で敗れると、前節は昇格チームのケルンに4失点で敗北し、連敗を喫することになった。

日本代表帰りの鈴木唯人は招集外となった一戦で、アウェイのシュトゥットガルトが先制に成功する。一進一退の攻防で迎えた20分、左サイドからのクロスにエルメディン・デミロヴィッチがボールを収める。すると、DFを背負いながらヒールキックでシュート。GKノア・アトゥボルが反応するも、わずかに手は届かなかった。

対するフライブルクは左サイドを中心に攻撃を組み立て、トップ下で起用されたヨハン・マンザンビが果敢にゴールに迫るも得点には至らず、1点のリードを許し、前半を終える。

リーグ戦3連敗を免れたいフライブルクは81分に同点に追いつく。ルーカス・キュブラーの右からのクロスにイゴール・マタノヴィッチがダイレクトで合わせ、スコアを1－1とする。するとフライブルクは、続く86分に連続ゴール。デリー・シェアハントのシュートは一度はセーブされるも、再び足を振り抜き、ネットに突き刺した。

その後、フライブルクはマタノヴィッチがPKを沈め、このまま試合終了。フライブルクが3－1で勝利し、連敗を2でストップした。

フライブルクは次戦、20日に菅原由勢と長田澪が所属するブレーメンと対戦。一方のシュトゥットガルトは19日にを藤田譲瑠チマ擁するザンクト・パウリとの一戦を控える。

【スコア】

フライブルク 3－1 シュトゥットガルト

【得点者】

0－1 20分 エルメディン・デミロヴィッチ（シュトゥットガルト）

1－1 81分 イゴール・マタノヴィッチ（フライブルク）

2－1 86分 デリー・シェアハント（フライブルク）

3－1 90分＋2分 イゴール・マタノヴィッチ（PK/フライブルク）