テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、7日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第34話「ありがた山とかたじけ茄子(なすび)」の視聴分析をまとめた。

蔦重の熱意に押され吹っ切れた南畝が踊りだす

最も注目されたのは20時28～29分で、注目度78.6％。耕書堂に蔦重一派が勢ぞろいするシーンだ。

夕暮れの耕書堂には蔦重(横浜流星)の抱える絵師、戯作者、狂歌師が一堂に会していた。みな上機嫌で談笑する中、沈んだ顔の者が1人だけいる。大田南畝(桐谷健太)だ。「楽しいですよねぇ、ふざけるってなぁ。けどこれから先ふざけりゃお縄になる世が来ると思ってます」蔦重が静かに語り始めると、その場にいた全員が耳を傾けた。新たに老中首座となった松平定信(井上祐貴)は、全ての民に質素倹約を心がけ遊興におぼれず分をわきまえ、務めろという。世の大方は定信の政策を喜んで受け入れているが、蔦重にはまやかしにしか思えない。定信の言葉は裏を返せば死ぬまで働き、遊ばず贅沢をするなということで、面白いのは定信ただ1人だと蔦重はみなに熱く語りかけた。蔦重の後ろで控えているてい(橋本愛)やみの吉(中川翼)、つよ(高岡早紀)も蔦重の話に聞き入っている。

蔦重はそんな定信が作る世の流れに、書を以て抗いたいと宣言し「皆様、力をお貸しくだせえ」と深々と頭を下げた。「蔦重! 書を以て、一体どんな書を以て抗うのだ?」恋川春町(岡山天音)の問いに、蔦重は定信の政をからかう黄表紙を出すと答える。絶句する一同に蔦重は最近出回っている読売は定信が書かせていること、そして、黄表紙は定信を持ち上げていると見せかけて実はからかっている内容にすることを説明した。蔦重は南畝に協力を求めたが、先日幕府の首脳に詰問され、沙汰待ちの身となった南畝は難色を示す。しかし、蔦重の熱意に押され吹っ切れた南畝は、「屁! 屁! 屁! 屁!」と踊り出すと、みなもそろって踊り始めた。それは田沼の世を思い出させる光景であった。

「さすがだよな南畝先生」

注目された理由は、松平定信に対して反撃の狼煙を上げる蔦重一派に、視聴者の関心が集まったと考えられる。

老中首座となった定信とその政治は、世間には好意的に受け入れられつつあった。八代将軍・徳川吉宗の孫にあたる定信は、巧みなセルフブランディングを駆使するが、裏側を知っている蔦重は面白くないようで、鼻息荒くふんどし野郎と罵る。定信は越中守なので越中ふんどしもかけているのだろうか。

蔦重は田沼意次とも協定を交わし、本屋ならではの方策で定信に立ち向かおうとした。SNSでは「まさかダブスタを指摘した上で利用するなんて、やっぱり蔦重は頭の回転が速いな」「作家の先生たちも当時のトップ教養人だけあって頭の回転が速すぎる」「やらないと言ってたのに、サラリと狂歌が出てくるのはさすがだよな南畝先生」と、反骨精神をあらわにする蔦重一派にコメントが集まった。南畝の断筆宣言の原因となった狂歌だが、史実では詠み人は明らかではない。

南畝の作という説も確かにあるが、詠み人知らずという説が根強い。ぶんぶんとうるさい蚊の羽音と、文武をうるさく奨励する定信とをかけたこの歌は技巧が凝らされた名歌だが、幕臣である南畝が作者であれば大問題だ。また、ステマに余念がない定信だが、隠密を使っての情報収集に読売を使っての印象操作とやりたい放題である。

隠密とは江戸時代の幕府や諸藩に仕え、密命を受けて情報収集や監視活動を行った者たちのこと。身分を隠して旅人や商人、浪人などに変装したりして情報収集や偵察、要人の監視など様々な任務を遂行した。八代将軍・徳川吉宗が創設した御庭番や、町奉行所に所属し1662(寛文2)年に組織された廻り方を原型とする隠密廻り同心などがある。