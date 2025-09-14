LIFULLは2025年9月12日、首都圏の中古一戸建てに関する調査の結果を発表した。調査は、同社が運営するLIFULL HOME'Sに掲載された、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の築40年未満・敷地面積50m2以上の中古一戸建てを対象に行われた。

首都圏で中古一戸建てへの注目が高まる

中古一戸建ての問合せ数を調査したところ、2024年の問合せ数は2019年と比較して135.9%となり、大きく増加した。

中古マンションより割安感のある中古一戸建て

中古一戸建て・中古マンションともに価格は年々上昇傾向となっている。m2単価で比較すると、2025年(1～8月)の中古一戸建ては平均39.8万円/m2、中古マンションは平均51.9万円/m2で、12.1万円/m2の差があり、中古一戸建てに割安感がある。

また、都道府県ごとの平均掲載価格では、東京都は平均8,219万円、神奈川県は平均3,841万円、千葉県は平均3,739万円、埼玉県は平均2,507万円となった。国税庁「民間給与実態調査」などを基にLIFULL HOME'S総研で算出した東京都民の平均年収は502万円となっており、もし東京都民が神奈川県・千葉県・埼玉県で中古一戸建てを購入した場合の年収倍率は5～7.7倍。ほぼ一般的な倍率で購入できそうだ。

首都圏在住者が中古一戸建てを購入する場合の年収倍率

問合せ数が多い市区町村ランキング

2025年1～8月における、LIFULL HOME'Sに掲載された首都圏の中古一戸建てへの「問合せ数」を市区町村別に集計した「中古一戸建てへの問合せ数が多い市区町村ランキング」では、「八王子市(東京都)」が1位となった。2位には「川口市(埼玉県)」、3位には「横須賀市(神奈川県)」が続いている。一部を除いて、郊外の市区町村が多くランクインする結果となった。