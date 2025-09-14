日本テレビのバラエティ特番『メガキャッチ ～掴むだけで一攫千金～』が、きょう14日(15:00～ ※関東ローカル)に放送される。

この番組は、自分の体一つで一獲千金を目指すゲームバラエティ。ルールはたった1つ、落とさずにキャッチするだけだ。上空から落ちてくる巨大ボール、正面から猛スピードで飛んでくる超重量サンドバッグ、時速200キロの剛速球など、とにかくキャッチした者が賞金を獲得できる。

挑戦するのは、抜群の身体能力を持つ17人の最強アスリートたち。サッカー元日本代表・森脇良太をはじめ、全日本プロレスに参戦する怪力レスラー、ジャック・ケネディ。同じくプロレス界から、関節技のスペシャリスト・佐々木憂流迦(NOAH)と団体史上最速デビューを果たした逸材・正田壮史(DDT)。

相撲界からは元幕内力士の大串拓也と相山拓也の“ダブル拓也”。キャッチをなりわいとするアメフト界からは元日本代表主将・近江克仁と渡邉綾介(IBM BIG BLUE)。現代版“忍者”と称されるパルクール界からは日本チャンピオン・関雅仁(TOKIOインカラミ)とスピード元日本代表・松川裕太郎(TOKIOインカラミ)が参戦する。

さらに、相手をつかんだら離さない柔道家、キャッチが得意な野球選手やラグビー芸人、ベンチプレス200キロのマッスル軍団。そして大本命、ボールをつかむエキスパート、ドッジボール日本代表選手も。「取れちゃうんじゃないかな」「余裕っす」と自信たっぷりに挑むアスリートたちだが、脱落者続出の大波乱で、実況の辻岡義堂アナも「ああー! 無情な結果!」と力が入る。

この番組は、日本テレビが新たに立ち上げた海外向けの企画開発に特化した「Gyokuro Studio」の開発作品。『MEGA CATCH』のタイトルで、世界最大級のコンテンツ見本市「MIPCOM 2025」で発表予定となっている。