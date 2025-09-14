元プロ野球選手の高橋由伸氏が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん(高ははしごだか)』で8月30日に公開された動画に出演。学生時代に経験した“ぼったくり被害”を振り返った。

高橋由伸氏

学生時代に経験した“ぼったくり被害”

高橋尚成氏の「(飲み会などで)修羅場って今までにあります?」という質問から、由伸氏が若手時代に経験したぼったくり被害の話題に。さらに、由伸氏は「俺は学生の時もあったよ。(怖い人が)出てきた。連れていかれたもん」と明かし、「(当時は)大学生で、1時間◯◯円みたいなのあるじゃん? ちょうど1時間くらいだからいいねって連れていかれたら、明らかにメニューがおかしいんだよね。ポッキーが3,000円とか」と回想。

続けて、由伸氏は「おかしいってなって、『僕らは1時間◯◯円の飲み放題で入ったから、そういうの頼まないし、お酒だけ飲めればいいんです』って言ったら、『いや。うち、そういう店じゃないから』って言われて。大学生5、6人で行ってたんだけど、『お前ら、ちょっと来い』って、裏に連れていかれて、『有り金全部出せ』って言われて」と振り返る。

これに尚成氏が「えっ、全部出して!?」と驚くと、由伸氏は「怖いから、出すしかないじゃん」と答えながら、「で、『可哀想だから電車賃だけ残してやるよ』って(笑)」と締めくくって、笑いを誘っていた。