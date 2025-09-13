歌手の中島美嘉が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、14日・21日の2週にわたり放送される「ギャンブルをやめたくて ～また 家族と暮らしたい～」。ギャンブル依存症に苦しむ人々が、家族と離れ、スマホ禁止、飲酒禁止などの厳しいルールの下、共同生活を送りながら人生を立て直そうと闘う“再生の物語”だ。

愛妻弁当を捨ててまでのめり込む日々

「ナレーション収録の前に、“決して暗い話にはしないでください”と説明があって。収録している時も、その言葉がずっと頭に残っていました」

そう語る中島が『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当するのは、3年ぶり3回目。初回は8時間かかった収録も、今回は驚くほどスムースに進んだが、依存症という重いテーマを扱いながらも、声に乗せる温度感をコントロールしている様子がブース越しに伝わってきた。

舞台となるのは、東京・新宿区にある「東京グレイス・ロード」。ギャンブル依存症に苦しむ人々が最後にたどり着く回復施設だ。元警察官や元金融業者など、肩書きも過去も違う30人ほどの男性たちが、家族や社会から距離を置き、規則正しい生活を送りながら、依存症からの脱却を目指している。

月々にかかる費用は18万5,000円。過度なギャンブル依存に端を発し、多額の借金を抱える利用者も多い中、いったい誰がその費用を支払ってくれているのか――原則として、施設の利用者には知らされていない。

自動車工場で働いていたケンタさん(仮名・32)は、愛妻弁当を食べる時間も惜しいほどギャンブルにのめり込み、帰宅途中、運転する車の窓から弁当を捨てていたという。そんな生活を断ち切ろうと施設に飛び込み、再び、妻と子と一緒に暮らす日を願っている。

妻は、施設の費用や債務整理のための弁護士費用も用意し、家族を裏切った夫を支えてくれていた。ところが、1年がたったある日、弁護士費用が支払われていないとの知らせが。「見捨てられたのではないか」という一抹の不安が、ケンタさんの心を覆い始める……。

施設の寮長を務めるアキさん(仮名・25)は、共に依存症からの脱却を目指す仲間たちからの信頼も厚い。「ギャンブルを断ち切り、再び、実家の家族の元へ帰る」と誓っていたアキさんだったが、ある日、帰るはずの実家が売りに出されたことを知り、その挙動に変化が現れる……。

ギャンブル依存症の入寮者と妻子 (C)フジテレビ

一番危険なのは「自分だけがおかしい」と思い込むこと

今回登場する施設利用者たちは、一見する限り、みな社交的で明るく、常識的な、“普通の人”に見える。中島の目にも、彼らの姿はそう映ったようで、「私たちが思う以上に、ギャンブル依存って、近いところにあるんだろうなと思いながら見てましたね。気づいていないだけで、割と身近な人にもいたりするのかなって。もしかしたら、誰しもが接したことがあるんじゃないかな、という印象を受けました」と率直に語る。

「利用者の皆さんは今の私よりも若い世代だと思うんですが、“子どもの頃から、両親ともにギャンブル依存症だった”みたいなことも、私たち世代は、さらに多かったのかもしれなくて。例えば、学校から帰って家に親がいなかったとしても、“誰々ちゃんの家のお父さんなら、あそこのパチンコ屋にいるんじゃない?”みたいなことって、特に私が育った九州の田舎では、結構普通に聞く話だったりもしたので…。娯楽が少ない環境だと、依存までいかずともハマっている人は決して少なくないですよね」

利用者たちが1日3回取り組むのは、「分かち合い」と呼ばれるグループミーティング。自らの過去の過ちを、皆の前で赤裸々に告白する。職業も肩書きも異なるものの、似た境遇の仲間と分かち合うことで支え合う姿に、中島も深く共感を覚えたという。

「ギャンブル依存だけじゃなくて、こういう話し合いってすごく大事なことだと思います。たぶん、自分では“病気”だと気づいていない人もいる。でも、“あ、私と一緒だ”って安心できたら、そこから抜け出せることもあるんじゃないかなって。一番危険なのは、“自分だけがおかしいんだ”って思い込んで、孤立しちゃうことだと思うから」