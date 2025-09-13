大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、2位サンディエゴ・パドレスと激しい首位争いを展開している。日本時間11日試合前時点では2ゲーム差と僅差だが、このまま逃げ切る公算が高いとみられているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ESPNによる今季残り試合の予想によれば、ドジャースが圧倒的多数で地区優勝を果たすと投票された。9月初めに不振に陥ったが、パドレスも8月末から9月第1週にかけて連敗を喫した。対戦相手のことを心配するのは、少なくとも地区優勝争いの最終日までは有害になりかねない。しかし、ドジャースがコントロールできる範囲では、最近は欠点を克服しつつあるようだ。打線は目覚めつつあり、先発投手陣もこのところ持ち堪えている」と言及。

続けて、「マックス・マンシー内野手がラインナップに復帰し、アレックス・ベシア投手も故障から復帰した。ドジャースがようやく本来の姿を取り戻しつつある今、またもや地区優勝の兆しが見え始めている」と記している。

今季は開幕から投打で故障者や不振選手が続出し苦しんだドジャースだが、9月は彼らに助けられ地区優勝まで辿り着くことになるのだろうか。

