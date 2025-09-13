このまま”出番なし”…？阪神、今季はいまだ1軍出場ゼロの選手6人

レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、今季一軍出場がない阪神タイガースの選手を紹介したい。

下村海翔

・投打：右投右打

・身長／体重：174cm／69kg

・生年月日：2002年3月27日

・経歴：九州国際大付高 - 青山学院大

・ドラフト：2023年ドラフト1位（阪神）

右肘の手術から復帰を目指している下村海翔。プロ2年目の今季は懸命なリハビリを続け、実戦復帰まであと一歩のところまで来ている。

青山学院大では、1年秋からリーグ戦に登板し、3年秋から先発の一角に定着。常廣羽也斗（現：広島）との二枚看板で注目を集め、2023年ドラフト1位指名で阪神タイガースに入団した。

ルーキーイヤーの春季キャンプは、大学時代の疲労回復を優先するため、スローペース調整に。その間に右肘の違和感を訴え、4月中旬に右肘内側側副靭帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を決断。シーズン全休となり、リハビリ生活を余儀なくされた。

プロ2年目の今季は、現時点で一軍、二軍ともに登板はないが、8月中旬にはシート打撃に登板。実戦復帰は間近に迫っている。

今シーズン中の一軍デビューは難しいと見られているが、リハビリ中には肉体改造にも着手。今後の投球に注目が集まる。

西純矢

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／98kg

・生年月日：2001年9月13日

・経歴：創志学園高

・ドラフト：2019年ドラフト1位（阪神）

昨季は不本意なシーズンを過ごし、今季の巻き返しが期待されていた西純矢。だが、開幕前に右肘の手術を行った影響で、長期離脱を余儀なくされている。

創志学園高では、2年夏の甲子園で16奪三振完封勝利と圧巻の投球を披露。一躍注目の存在となり、2019年ドラフト1位で阪神タイガースに入団した。

高卒2年目の2021年に一軍デビューすると、翌2022年は14試合（77回1/3）を投げ、6勝3敗、防御率2.68の好成績をマーク。順調なステップアップを見せた。

2023年は自身初の開幕ローテーション入りを果たし、17試合の登板で5勝2敗、防御率3.86の成績。しかし昨季は、わずか4試合の一軍登板に終わった。

今季は、春季キャンプ中に右肘の違和感で離脱。2月末に同箇所のクリーニング手術を受けた。現時点で公式戦の登板はなく、一軍復帰は来シーズン以降となりそうだ。

藤田健斗

・投打：右投右打

・身長／体重：173cm／78kg

・生年月日：2001年10月18日

・経歴：中京学院大中京高

・ドラフト：2019年ドラフト5位（阪神）

高卒6年目を迎えている藤田健斗だが、いまだ一軍デビューはできておらず、浮上のきっかけを見出せずにいる。

中京学院大中京高では「4番・捕手」、さらには主将を務めるなどチームの大黒柱を担い、3年夏の甲子園で同校初のベスト4進出に貢献。迎えた2019年ドラフト会議で、阪神タイガースから5位指名を受けてプロ入りを果たした。

プロ入り後2年間は、ファームで打率1割台とプロの壁に苦しんだが、高卒3年目の2022年は65試合出場、打率.243、1本塁打、12打点と成績を上げた。

しかし、その後は再び数字を落とし、昨季は初の一軍昇格を勝ち取ったものの、出番がないまま登録抹消。同年は二軍でも60試合の出場で打率.174に終わった。

今季も開幕からファームを主戦場とし、ここまで41試合出場、打率.185、6打点と停滞。守備面では成長を示しているが、一軍の捕手陣に割って入るためには、打力の向上が必須といえそうだ。

長坂拳弥

・投打：右投右打

・身長／体重：173cm／80kg

・生年月日：1994年4月28日

・経歴：高崎健康福祉大高崎高 - 東北福祉大

・ドラフト：2016年ドラフト7位（阪神）

今季は一軍登録期間こそあったが、出場機会を得られていない長坂拳弥。プロ通算9年間で60試合出場と一軍での経験は少なく、厳しい立場に置かれている。

東北福祉大から2016年ドラフト7位で阪神タイガースに入団。プロ入り後はファームで経験を重ね、プロ3年目の2019年には一軍でプロ初本塁打を記録した。

翌2020年も少ない出場機会の中で本塁打を放つなど、存在感を発揮。しかし、その後は坂本誠志郎、梅野隆太郎の牙城を崩せず。

2022年には梅野の故障もあり、自己最多の22試合に出場したが、翌2023年は一軍出場10試合と、ファームが主戦場となった。

今季は8月に一軍へ昇格したが、出番のないまま登録抹消。二軍でも41試合の出場で打率.205、12打点と目立つ数字を残せていない。

年齢も31歳を迎えているだけに、なんとか現状を打破し、一軍での立場を確立させたいところだ。

野口恭佑

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／87kg

・生年月日：2000年7月17日

・経歴：創成館高 - 九州産業大

・ドラフト：2022年育成選手ドラフト1位（阪神）

ルーキーイヤーから二軍で打率3割を記録し、支配下契約を勝ち取った野口恭佑。しかしプロ3年目の今季は、持ち味の打棒が影を潜め、苦しいシーズンを送っている。

九州産業大で強打の外野手として活躍し、2022年育成選手ドラフト1位で阪神タイガースに入団。プロ1年目からファームで67試合に出場し、打率.303、6本塁打、18打点の好成績をマーク。

シーズン中の支配下登録には至らなかったが、オフに支配下契約を奪取。貴重な右の和製大砲として大きな期待が寄せられた。

昨季は、6月末に待望の一軍デビュー。最終的に26試合の出場で打率.189、5打点と物足りない数字となったが、二軍では81試合出場、打率.295、5本塁打、35打点と安定した数字を収めた。

ところが今季は、開幕から一軍出場がなく、二軍でも80試合の出場で打率.232、1本塁打、25打点と大きく成績を落としている。

残り少ないシーズンの中で状態を上げ、一軍昇格を勝ち取れるか。

川原陸

・投打：左投左打

・身長／体重：186cm／92kg

・生年月日：2000年12月12日

・経歴：創成館高

・ドラフト：2018年ドラフト5位（阪神）

昨季に念願の一軍デビューを果たした川原陸。飛躍の兆しを見せたかに思われたが、今季は一転して苦しいシーズンを過ごしている。

創成館高では、3年時にエースとして春夏ともに甲子園出場を経験。2018年ドラフト5位指名を受け、阪神タイガースの一員となった。

だが、プロ入り後は度重なるけがに苦しみ、高卒3年目の2021年オフに育成契約となった。

2023年は故障が癒え、ファームで26試合に登板したが、2勝6敗、防御率4.29と目立つ数字を残せなかった。

それでも昨季は、二軍でアピールに成功し、7月末に支配下復帰。二軍では50試合登板で2勝1敗、防御率1.62の好成績を収め、シーズン終盤には一軍デビューを飾った。

しかし、高卒7年目の今季は制球面に苦しみ、二軍で15試合登板、1勝3敗、防御率7.40と再び低迷。6月以降は登板機会が限られるなど、正念場を迎えている。

【了】