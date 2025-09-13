監督に“アピール失敗”…セ・リーグ、1軍でチャンスを掴めなかった選手（1）…

プロ野球の世界では、一軍への生き残りをかけて激しい競争が繰り広げられている。ファームでは好成績を残していても、上で目立った活躍ができなければ、二軍再降格が命じられることとなる。ここでは、今季一軍での出場機会を得るも、チャンスを掴めなかったセントラル・リーグの選手を紹介したい。（※今季成績は9月10日時点）

オコエ瑠偉

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／100kg

・生年月日：1997年7月21日

・経歴：関東第一高

・ドラフト：2015年ドラフト1位

身体能力の高さからドラフト1位で指名され、プロの世界に飛び込んだオコエ瑠偉。しかし、今季もここまで一軍定着は出来ていない。

関東第一高時代から注目を集める存在で、甲子園でのプレーも光ったオコエ。2015年ドラフト1位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団した。

高卒2年目の2017年には41試合に出場し、規定未満ながら打率.300をマークするなど、才能の片鱗を示した。

しかし、翌年以降は打撃成績が低迷。レギュラーに定着出来ないまま、2022年オフの現役ドラフトで読売ジャイアンツから指名を受け、移籍となった。

移籍2年目の昨季は、キャリアハイを更新する68試合に出場。後半戦で3割に迫る打率を記録するなど、成長を予感させた。

しかし、今季も期待されるほどのインパクトを残すには至っておらず、伸び悩み続けている。現在も一軍に帯同しているが、来季以降へ向けてアピールすることが出来るか。

