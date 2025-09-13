プレミアリーグ第4節が13日に行われ、アーセナルとノッティンガム・フォレストが対戦した。

今夏移籍市場で大型補強を敢行したアーセナルは、開幕からリーグ戦連勝を達成。迎えた前節は昨シーズンの王者リヴァプールと対戦したが、惜しくも敵地で0－1と敗戦を喫することとなった。対するノッティンガム・フォレストは9月の代表ウィーク中に指揮官の交代を決断。ヌーノ・エスピリト・サント前監督を解任し、昨シーズンまでトッテナムを率いたアンジェ・ポステコグルー監督を招へいした。

アーセナルの本拠地『エミレーツ・スタジアム』で行われた一戦は、セットプレーからアーセナルが最初のチャンスを作りだすと、そのまま試合を支配。ノッティンガム・フォレストはミドルブロックを形成し、ショートカウンターを狙う展開で時間が経過していく。

すると18分、キャプテンのマルティン・ウーデゴーアが肩を痛め、負傷交代。イーサン・ヌワネリが投入される。徐々にアーセナルが敵陣ペナルティエリアに侵入する回数が増えると、30分にはノニ・マドゥエケが右サイドを突破。深い位置からクロスを折り返すも、体を張ったムリージョがブロックする。

アーセナルは、そのプレーでCKを得ると、ノッティンガム・フォレストの牙城を崩すことに成功。CKは跳ね返されたが、ボックス外にいたマルティン・スビメンディが右足一閃。強烈なミドルシュートを突き刺し、アーセナルが先制する。対するノッティンガム・フォレストは前半アディショナルタイムにモーガン・ギブス・ホワイトがクリス・ウッドとのワンツーからホームチームのゴールに迫るも、得点には至らず、アーセナルの1点リードで試合を折り返す。

後半に入ると、ヴィクトル・ギェケレシュが追加点を挙げる。リッカルド・カラフィオーリのロングフィードにエベレチ・エゼが抜け出し、DFラインとGKの間に鋭いクロス。そこにギェケレシュが走り込み、ネットを揺らした。2点差を追いかけるノッティンガム・フォレストは、ダン・エンドイェが右サイドを突破し、ウッドにクロス。ウッドの胸に当たったボールはバーに直撃し、得点とはならず。

その後も、アーセナルはスビメンディを中心としてスムーズにボールを前に進め、主導権を握り続ける。すると、79分にスビメンディがこの試合2点目を記録。レアンドロ・トロサールの柔らかいクロスに頭で合わせ、試合を決定づけるゴールを決める。

ノッティンガム・フォレストはこの夏に加入したジェームズ・マカティーらを投入するが、アーセナルの守備を割ることはできずにこのまま試合終了。アーセナルが3－0が勝利を収めた。

アーセナルは次戦、9月16日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節でアスレティック・ビルバオと対戦。週末の21日にはリーグ第5節マンチェスター・シティ戦を控えている。一方、ノッティンガム・フォレストは17日にカラバオカップ3回戦スウォンジーと対戦した後、20日にバーンリーとのアウェイ戦を行う。

【スコア】

アーセナル 3－0 ノッティンガム・フォレスト

【得点者】

1－0 32分 マルティン・スビメンディ（アーセナル）

2－0 46分 ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）

3－0 79分 マルティン・スビメンディ（アーセナル）

【動画】スビメンディの強烈ミドル！



