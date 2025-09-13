有吉「51歳で25時間稼働はなかなか大変…」9年ぶり復活「芸人キャノンボール」の過酷ロケを振り返る

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。9月7日（日）の放送は、アシスタントにぐりんぴーす・落合隆治と宮下草薙・宮下兼史鷹を迎えてお送りしました。

◆「芸人キャノンボール」9年ぶりに復活！

放送の前日、有吉は「芸人キャノンボール」のロケがあったことを明かします。「芸人キャノンボール」とは、2016年にTBSで2回放送された企画で、今回は動画配信サービス・U-NEXTの独占配信で9年ぶりに復活。有吉をはじめ、千原ジュニアさん、田村淳さんなど16人の芸人が4チームに分かれ、各チェックポイントでお題の人物を探しながらゴールを目指します。

過去2回とも出演している有吉は、「とにかくハードな企画なんですけれども、今回も朝4時起きで静岡県の御殿場に集合。そこからいろいろ企画をやって、終わったのが（次の日の）夜中3時半。それで、家に帰ったのが5時半ということで、約25時間（稼働）……」と苦笑い。その事実に落合も宮下も「すごいっすね!?」と驚いていると、有吉は「51歳」と年齢を強調します。

さらに、各チームが使っていた車についてや、神奈川県の鵠沼（くげぬま）で渋滞に巻き込まれてしまったことなどロケ中の裏話を語りつつ、改めて「25時間はなかなか大変でしたけれども、まぁいいのか悪いのか、印象深い夏の思い出になりました（笑）。毎回、ロケ中は“めっちゃツラい……”と思うんだけど、終わると“なんか楽しかったな”ってなる。謎の番組です」と振り返っていました。

