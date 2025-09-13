早朝に着いてランチだけ食べて帰国!?指原莉乃“超弾丸日帰り韓国旅”を振り返る「めっちゃしんどかったです」

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、小嶋陽菜さんと指原莉乃さん。ここでは、お2人が最近行った韓国でのエピソードを語り合いました。

◆指原“超弾丸日帰り韓国旅”の本音

指原：AKB48のファンの方は、小嶋さんが先輩で私が後輩って分かっているかもしれないけど、そうじゃない人からしたら、なんで（一緒に）旅行に行ったりしているのか謎かもしれないですね。

小嶋：確かにそうかも。最近も韓国だったり、大阪・関西万博に行ったりしたね。

指原：韓国は、そもそも小嶋さんが「韓国に行く」っていうお話をしてくださったときに、私も1日だけ空いていて「じゃあ、ランチだけ行っていいですか？」って（笑）。

小嶋：改めて思うとすごいなぁ、本当にランチだけだったもんね。

指原：はい。でも、3回くらい食べましたよね？

小嶋：確かに詰め込んだ（笑）。

指原：まず朝5時くらいに仁川（インチョン）に着いて、「1回寝よう」と思ってホテルを取って2～3時間だけ仮眠したんです。でも正直、起きたときに小嶋さんが起きているかどうか自信がなくて（笑）。

小嶋：なんで（笑）？

指原：「本当に小嶋さんは午前中に起きて、ごま油を買いに市場まで来てくれるのか？」っていう（笑）。

小嶋：そうだ！ おいしいごま油があるけど、市場は（開くのが）早いから早起きをしようってなったのか。

指原：そうです。「せっかくだから早起きして動いたほうがいいんじゃない？」って小嶋さんが言ってくださって、「いいんですか？ ありがとうございます」ってお言葉に甘えて午前中に起きて、小嶋さんが来るか分からないけど、とりあえずタクシーで行ったら来てくださって。

小嶋：行ったね（笑）。

指原：まず、そこが冷麺の街だったから、とりあえず冷麺を食べて、その後にごま油を売っているお店がある市場に来たんですけど、まだ全体的に開店前だったんですよね。

私は正確な地図もお店の名前も知らないので、食べ物に詳しいデザイナーさんが、Instagramに載せていたイラストの地図だけを頼りに歩いていたら、途中で小嶋さんが謎のおばさんからフルーツを手渡しされていて（笑）。

小嶋：そう！ 市場だから、試食みたいなドライフルーツをもらっちゃって「どうしよう……」って（笑）。

指原：困惑してましたね（笑）。でも結局、そのおばさんのお店とごま油のお店が（市場で）唯一開いていて、本当に安心しました。

小嶋：よく見つけたよね！

指原：その後にサムギョプサルを食べて、ちょっとお買い物をしてすぐ帰りました。

小嶋：マジですぐに帰った（笑）。

指原：本当に帰りました（笑）。でも、自分から言い出したんですけど……本当にしんどくて（笑）。

小嶋：ハハハ（笑）！

指原：しかも、小嶋さんが「どうしても来て！」って言ったなら「しんどかった」って言っていいと思うんですけど……。

小嶋：私からは誘っていないもんね（笑）。

指原：自分から「じゃあ行かせてください」って言ったのに、めっちゃしんどくて（笑）。

小嶋：やっぱり、あのスケジュールは疲れるんだね。

指原：めっちゃしんどかったです。普段だったら生意気にも「エコノミーじゃなくてビジネスで行っちゃおうかしら」とか思うんですけど、「日帰りで（搭乗時間も）2～3時間だろうし、エコノミーでもいいでしょう」と思って。しかも、なるべく安く行こうと思って、日本の航空会社じゃない便で行ったんですよ……もうビジネスにすれば良かったです（笑）。

小嶋：確かに2時間ぐらいだったら（ビジネスに）しないかも。

指原：自分の体力を信じたんですけど……。しかも、Instagramに「実は日帰りで韓国に行きました」っていう投稿したら、「ぜひスケジュールを共有してください！ 私も同じ日帰り韓国旅がしたいです！」っていうコメントが来たんですけど、全然オススメしません（笑）。かなり危険です。

