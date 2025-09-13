大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、主力リリーフの一人であるタナー・スコット投手が精彩を欠いている。同投手は昨オフに大型契約でドジャース入りしたばかりだが、現状のままだとチームにとっては重荷になっていきそうだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

今季のスコットは日本時間10日時点で53登板、1勝3敗8ホールド21セーブ、防御率4.47といった数字にとどまっている。特に9月は4登板、0勝1敗1セーブ、防御率13.50と目も当てられない状況となっている。

同メディアは「ロサンゼルス移籍初年度のスコットは大きな失望をもたらしており、直近7試合で3度のセーブ機会を逃している。つまり、ドジャースはクローザーの問題を抱えているということだが、レギュラーシーズン終了までに解決する時間はほとんど残されていない。さらに、昨オフに結んだ4年総額7200万ドルの契約により、あと3年間はスコットに縛られる羽目だ。彼がマウンドに立つたびに、この契約はますます悪化していくばかりだ」と厳しく指摘している。

早くも“不良債権”のような扱いをされつつあるスコットだが、今後の試合で信頼を取り戻す投球を見せることができるのだろうか。

