今日の運勢は？ 9月14日（日）12星座占いランキング！ 第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月14日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月14日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運は好調です。今日は積極的に好きな人にアプローチをしてみましょう。趣味も充実しやすい1日なので心の充実を感じられそうです。好調な運気です。今日は直感も冴えやすいので、良いアイディアが思い浮かびそうです。なるべく覚えている間にメモに残しておけると良さそうです。今日は学びが深まりやすく、成長ができそうな運気です。探究心を大切にリサーチしてみましょう。海外に関することに目を向けてみるのも良さそうです。対人運が好調です。1対1のコミュニケーションにツキがあるので、大切な人との時間を大切にしましょう。特に聞き手に回ることが大切です。ラッキカラーはブルー。趣味が充実しやすい1日なので楽しいことが広がっていきそうです。友達との対話が盛り上がりそうな運気なので、趣味にとことん打ち込むのも良さそうです。人脈がテーマな日。今日は人付き合いが広がっていくような運気なので、周囲と積極的にコミュニケーションを取っていきましょう。新しい趣味や関心ごとが見つかるかもしれません。金運が良好です。ショッピングにでかけたり、欲しいものを購入したりすると良いタイミング。特に欲しいものがない場合は、家族や周りの人へプレゼントを買うのも良さそうです。マイペースに自分の時間を過ごせると良い日です。部屋の掃除や書類の整理をして、“整える”時間を大切にしてみましょう。内省がテーマな日です。今日はこれまでを少し振り返ってみましょう。そのなかで気付きがあるかもしれません。天気が良ければ、氏神様にお参りをするのも良さそうです。仕事運が好調ですが、忙しい1日となりそうなので頑張りすぎないようにしましょう。今日は完璧を求めすぎないことが大切になりそうです。今日は運動や身体を動かすことにツキがあります。遠出をするのも気分転換になりそうなのでおすすめです。ラッキーフードは、カレーやチャイなど、少し刺激のあるもの。今日は積極的に人付き合いをしてみましょう。対話を通じて思わぬ収穫が期待できそうです。夜はゆっくりお風呂に入って早めに寝ることがおすすめです。今日は行動的に過ごせると良い日です。運動したり、外出したり少し行動的に過ごしてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。