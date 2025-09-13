渡辺美里「毎日“最高”を更新しています」…40周年ツアーに手応え「初めての人が多い」!?

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜9:00～11:00）。8月28日（木）の放送では、今年デビュー40周年を迎えたシンガーソングライターの渡辺美里さんがゲストに登場！ 現在開催中の全国ツアー「渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025」などについて伺いました。住吉：今年は春からツアーに回っていて、今も真っ最中なんですよね。渡辺：そうです。ついこの間まで福井と富山に行って、北陸から帰ってきました。住吉：本当に申し訳ないぐらいお忙しいなか（お越しいただき）ありがとうございます。美里さんは1985年5月にデビューされ、今年で40周年なんですよね。おめでとうございます！ すごいです!!渡辺：ありがとうございます。住吉：美里さんは、デビュー翌年の1986年にリリースした「My Revolution」が大ヒット。そして、西武スタジアムでの20年連続ライブなど、さまざまな伝説を作り、今も第一線で輝き続けていらっしゃいます。今回のツアーも本当に長くて、本数もすごいですよね。渡辺：そうですね。あとは内容も濃厚で、（今回のツアーは）“BITTER☆SWEET ULTRA POP”と銘打ってやっていますので。住吉：その「渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025」は3月29日に始まって11月30日まで。年末近くまで走り続けるというツアーでいらっしゃいますが、“内容も濃厚”というのは？渡辺：曲がかなり濃厚だと思います。長く応援してくださっている方も、（私のライブは）久しぶりという方も、初めてという人も……（今回のツアーのお客さんは）“初めて”という人が多いんですよ。私は40年休みなくツアーをやってきたはずなんですけど、「（私のライブは）初めてなの？ （今まで）ずっと何やってた？」って思って（笑）。住吉：今はいろいろな形で音楽と出会う方がいますからね。各会場の盛り上がり、手応えはどうですか？渡辺：毎日あまりにも手応えがあって“最好”。“最濃”でもあるし、このところの暑さじゃないけど、毎日“最高”を更新しています（笑）。現在開催中の全国ツアー「渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025」の詳細は公式Webサイトまで。来週9月15日（月・祝）～のゲストは、（月）馬の骨（堀込泰行さんソロプロジェクト）、（火）小谷実由さん、（水）調整中、（木）汐れいらさん、（金）若菜まりえさんです。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM