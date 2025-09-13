ODD Foot Works、アルバムリード曲「Taida A La Mode」正式版MV公開

ODD Foot Worksが、9月10日（水）にリリースしたニューアルバム『ODD FOOT WORKS 2』より、リード曲「Taida A La Mode」の正式版MVを公開した。

すでに9月10日に「Taida A La Mode」のミュージックビデオとして公開された映像は、実際はビデオコンテであり、今回公開される映像が正式な「Taida A La Mode」のミュージックビデオとなる。監督は写真家の岩澤高雄が務めている。

「Taida A La Mode」は、メンバーの有元キイチによるプロデュース楽曲で、Pecoriと有元キイチが作詞を手がけた楽曲。アルバム『ODD FOOT WORKS 2』の世界観を象徴するリード曲として位置づけられている。

なお、ODD Foot Worksは12月に大阪と東京で『ODD FOOT WORKS 2』を体現するツアーを開催予定。

＜リリース情報＞

ODD Foot Works

『ODD FOOT WORKS 2』

2025年9月10日（水）リリース

レーベル：FRIENDSHIP.

https://OFW.lnk.to/ODDFOOTWORKS2

=収録曲=

1. ODD Foot Works 2 -Introduction-

2. Taida A La Mode

3. Johnny＆Ayako

4. NO NAME DANCE

5. 龍

6. 台詞

7. Occult Freestyle

8. WA WA WA

9. ピッツァフライデー

10. ODDNA

11. この曲

12. iPhone3000

＜ライブ情報＞

「ODD inc. presents TOUR "ODD FOOT WORKS 2"」

2025年12月17日（水）大阪 Music Club JANUS

2025年12月23日（火）渋谷 CLUB QUATTRO

チケット：オールスタンディング 前売 ¥5,000（税込・ドリンク代別）

チケット購入：https://w.pia.jp/t/oddfootworks2025/

Official Web Site：https://oddfootworks.com/