ODD Foot Works、アルバムリード曲「Taida A La Mode」正式版MV公開

ODD Foot Worksが、9月10日（水）にリリースしたニューアルバム『ODD FOOT WORKS 2』より、リード曲「Taida A La Mode」の正式版MVを公開した。
すでに9月10日に「Taida A La Mode」のミュージックビデオとして公開された映像は、実際はビデオコンテであり、今回公開される映像が正式な「Taida A La Mode」のミュージックビデオとなる。監督は写真家の岩澤高雄が務めている。
「Taida A La Mode」は、メンバーの有元キイチによるプロデュース楽曲で、Pecoriと有元キイチが作詞を手がけた楽曲。アルバム『ODD FOOT WORKS 2』の世界観を象徴するリード曲として位置づけられている。
なお、ODD Foot Worksは12月に大阪と東京で『ODD FOOT WORKS 2』を体現するツアーを開催予定。
＜リリース情報＞
ODD Foot Works
『ODD FOOT WORKS 2』
2025年9月10日（水）リリース
レーベル：FRIENDSHIP.
https://OFW.lnk.to/ODDFOOTWORKS2
=収録曲=
1. ODD Foot Works 2 -Introduction-
2. Taida A La Mode
3. Johnny＆Ayako
4. NO NAME DANCE
5. 龍
6. 台詞
7. Occult Freestyle
8. WA WA WA
9. ピッツァフライデー
10. ODDNA
11. この曲
12. iPhone3000
＜ライブ情報＞
「ODD inc. presents TOUR "ODD FOOT WORKS 2"」
2025年12月17日（水）大阪 Music Club JANUS
2025年12月23日（火）渋谷 CLUB QUATTRO
チケット：オールスタンディング 前売 ¥5,000（税込・ドリンク代別）
チケット購入：https://w.pia.jp/t/oddfootworks2025/
Official Web Site：https://oddfootworks.com/