シックスセンシズ 京都で、メゾン テルモンのシャンパーニュを楽しむ

”母なる自然の名のもとに(In the Name of Mother Nature)” をテーマに、1世紀以上そして4世代にわたってシャンパーニュ造りを続ける「メゾン テルモン」が、自然派ラグジュアリーリゾートの「シックスセンシズ 京都」とコラボレーションを行い、プロモーション企画を実施する。

【画像】京都の街並みを眺める贅沢なルーフトップラウンジで、シャンパンの夕べを（写真2点）

会場となるシックスセンシズ 京都は、京都・東山に位置しており、都会にありながらも安らぎの技と時を提供してくれる、気持ちの良い環境だ。静謐と活気の狭間に住まう伝説の狐たちが夜な夜なお気に入りの酒を楽しむ隠れ家バー「Nine Tails」が4階のRooftop Loungeに出現し、古都の町並みと美しい夕焼けを眺める贅沢なルーフトップラウンジで、テルモンのシャンパーニュを楽しむことができる。

提供されるのは、テルモンの中でも特別な一本であるオーガニック認証を取得した「レゼルヴ・ド・ラ・テール（オーガニック）」と「レゼルヴ・ブリュット」。期間限定のプロモーションとなるので、ぜひこの機会にいかがだろうか。

プロモーション概要

開催期間：2025年9月29日（月）～10月12日（日）

開催時間：17:00～20:00

場所：シックスセンシズ 京都（Six Senses Kyoto）Rooftop Lounge（4階）

住所：〒605-0932 京都府京都市東山区妙法院前側町431）

予約：tablecheck.

お問い合わせ：075-531-0701（代表）

ホームページ：https://www.sixsenses.com/jp/kyoto

・レゼルヴ・ド・ラ・テール（オーガニック） 4,400円（15％サービス料、税込）

・レゼルヴ・ブリュット 2,900円（15％サービス料、税込）

※Rooftop Lounge にて提供の通常メニューも展開

テルモン

https://jp.champagne-telmont.com/