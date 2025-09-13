「大きく前進した」大谷翔平所属のドジャース、故障リリーフの復帰近づく…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣に故障者や不振選手が相次いでいる。9月に入り大苦戦が続いている一要因にもなっているが、ブロック・スチュワート投手については近日中の戦線復帰が見えてきたようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

スチュワートは7月末にミネソタ・ツインズからドジャースへ加入したリリーフ右腕。移籍後は4登板、0勝1敗2ホールド、防御率4.91といった数字を残していたが、右肩の炎症により8月中旬から故障者リスト（IL）に入っている。

そのスチュワートについて、同メディアは「MLB.comのソニア・チェン記者によると、スチュワートは土曜日にブルペン投球を行い、今週は実戦打者と対戦する可能性があるという。右肩の炎症のため8月中旬から欠場しているが、回復に向けて大きく前進した。彼はリハビリ登板は1回で十分だと期待しており、8月下旬に2度目のコルチゾン注射を受けて以来、体調は良好だと月曜日に語っている」と言及している。

ブルペン不調を抱えながら優勝争いを戦うチームにとって、使える駒は1人でも多い方がいい状況だが、スチュワートは見込み通りに復帰することはできるだろうか。

