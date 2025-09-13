13日（土）、ジャイアンツタウンスタジアムでのイースタン・リーグ、対巨人戦。DeNAの先発投手は森唯斗、対する巨人の先発投手は園田純規。

DeNAは1回表、先制のチャンスを迎える。九鬼隆平の二塁打などで一死二塁と先制のチャンスを作り、打席には梶原昂希を迎える。しかし梶原は内野フライに倒れ2アウトに。続くフォードは外野フライに倒れ3アウト。巨人の先発・園田の立ち上がりを攻めたが得点を挙げることはできなかった。

1回裏、森唯は二死三塁から、ティマの適時打で1点を奪われる。DeNAは先制を許してしまう。

しかしその直後、DeNAはすかさず同点に追いつく。一死一塁から、井上絢登の適時二塁打で1点を返す。

1対1の同点で迎えた4回表、二塁打で出塁した伊藤光を三塁に置き、井上絢登の打席で暴投の間に三塁ランナーが帰り1点を挙げた。勝ち越しに成功する。

6回裏、森唯は三塚琉生・ティマの連打で一死二・三塁のピンチを招き、代打・乙坂智の適時内野安打で1点を奪われる。DeNAは同点に追いつかれる。

森唯は6回96球、8安打、3奪三振、2四球、2失点で降板。7回裏からは2番手・颯が投入される。山瀬慎之助、石塚裕惺、佐々木俊輔を三者凡退に打ち取った。

2対2の同点で迎えた9回表、二塁打で出塁した関根大気を三塁に置き、高見澤郁魅のセカンドへの当たりが野選となる間に三塁ランナーがホームにかえり1点を挙げた。勝ち越しに成功する。

1点リードの9回裏、4番手のマルセリーノが登板。乙坂智、中田歩夢、浅野翔吾を三者凡退に打ち取った。

DeNAは巨人に3対2で勝利した。

※この記事はデータスタジアム提供のデータをもとに自動生成しています