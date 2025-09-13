パルメイラスに所属するU－20ブラジル代表DFルイス・ベネデッティの獲得に、欧州のビッグクラブが関心を示しているようだ。12日、スペイン紙『アス』が伝えた。

同紙はベネデッティを”ブラジルのハウセン”と呼ぶ。2006年6月生まれのベネデッティは、身長197センチメートルの左利きセンターバック。長身を生かしたエアバトルだけでなく、高身長ながらスピードがあり、ビルドアップの能力にも優れている。同じく身長197cmのモダンなセンターバックであるスペイン代表ディーン・ハウセン（レアル・マドリード）を彷彿とさせる。

ベネデッティは現在パルメイラスのU－20チームを主戦場としており、トップチームデビューを飾ったのも2025年に入ってからのこと。コパ・リベルタドーレスやカンピオナート・ブラジレイロ・セリエA（全国選手権）など、公式戦9試合に出場しているが、まだレギュラー定着には至っていない。

それでも、ベネデッティは南米でも指折りの将来性を持ったDFとして期待されており、欧州の複数クラブが動向を注視している。パルメイラスを専門に扱うディエゴ・フィルミーノ記者によると、バルセロナやアーセナルなどがベネデッティに関心を示している模様。パルメイラスは少なくとも1500万ユーロ（約26億円）を要求しているのに対し、バルセロナは即座に1200万ユーロ（約21億円）を支払う用意があるという。