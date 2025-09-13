日本最北のまち・稚内市(わっかないし)は、宗谷海峡をはさんで東はオホーツク海、西は日本海に面し、利尻礼文サロベツ国立公園をはじめとする豊かな自然が広がるまち。宗谷岬から約43km先にサハリンの島影を望むことができ、市内のあちこちに先人たちの歴史物語があります。

平成24年春に「稚内ブランド」が誕生。農畜産物や水産物、これらの資源を活かして生産される産品や、稚内が誇る文化・自然等の地域資源を広く国内外へ発信することで、稚内の知名度向上を図っているそうです。

今回紹介するのは、そんな稚内市の夜を楽しむロングランイベント「Wakkanai Night & Light」。稚内港北防波堤ドームと稚内公園が、色鮮やかにライトアップ! 美しくキラキラした夜を過ごすことができるイベントです。

今回は、稚内市のイベント「Wakkanai Night & Light」の詳細、返礼品などについて調べてみました!

長期で実施する初の試み! 「Wakkanai Night & Light」について



Wakkanai Night & Light

・北海道稚内市開運(稚内港北防波堤ドーム)、北海道稚内市稚内村ヤムワッカナイ(稚内公園円形花壇付近)

・アクセス：JR稚内駅から徒歩で約5分／稚内空港から車で約30分(稚内港北防波堤ドーム)

JR稚内駅から車で約10分／稚内空港から車で約30分(稚内公園)

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

令和7年9月～10月、夜の稚内を楽しむロングランイベントが開催!「稚内港北防波堤ドーム」では9月・10月の毎週土曜、稚内公園の円形花壇付近では10月全日、それぞれ17時から21時の間、カラフルに美しくライトアップされます。



9月の毎週土曜には「稚内港北防波堤ドーム」でビアガーデンを、10月4日は「稚内公園」でハロウィンイベントを併せて開催。ビアガーデンは一部16時スタートの店舗もあるそうです。



「Wakkanai Night & Light」は、2カ月間、夜に光輝く美しい最北端のまちを楽しめるイベントです。

自治体からのメッセージ

9月、10月に夜の稚内を楽しむイベントとして、稚内港北防波堤ドーム(9・10月毎週土曜日)と稚内公園(10月全日)を色鮮やかにライトアップします。9月はビアガーデン、10月4日はハロウィンイベントを併せて開催します。ぜひお越しください。

稚内市の新着ふるさと納税返礼品について

令和7年7月より登録が開始された、稚内市加盟店で使用できる電子クーポン(てっぺんギフト)を紹介します。

稚内e街ギフト「てっぺんギフト」

・内容：電子クーポン(寄附額による)

・寄附金額：5,000円(電子クーポン額1,500円分)～100万円(電子クーポン額30万円分)

※利用期限は取得後1年間

現地に訪れ、稚内市内を好きになったり応援したいと思ったりしたタイミングで納税ができ、返礼品として稚内市内で使える電子クーポン「e街ギフト」をもらえる旅先納税です。納税後から即時利用でき、宿泊施設や飲食店などてっぺんギフト加盟店で1円単位で使えます。稚内観光を楽しむのに便利!

今回は北海道稚内市のイベント「Wakkanai Night & Light」と、新着の返礼品を紹介しました。夜の稚内を色鮮やかに彩られたライトアップで楽しむことができるイベントです。9月～10月まで実施しているので、旅行予定に合わせて楽しめるのも魅力的! ビアガーデンやハロウィンイベントも併せて開催されるそうなので、気になる人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者