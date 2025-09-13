20日に放送される日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜22:00～)の出演アーティストが発表された。

最多出演5回目となるNumber_iが登場。今年上半期のデジタルアルバムランキング1位を獲得した彼らの今年の活躍を振り返る。

また、3人がプライベートで行ったテーマパークでのエピソード、岸優太の「◯◯デビュー」など、初出し情報が続々と明かされる。そして、最新曲「Numbers Ur Zone」をパフォーマンスする。

昨年、日本レコード大賞にて新人賞を受賞し、今月1日に日本デビューを果たしたILLITは、Japan 1st Singleのタイトル曲「時よ止まれ」を披露。

昨年9月に解散してから9年の時を経て再結成したキマグレンは、番組初登場。『NHK紅白歌合戦』でも披露した代表曲「LIFE」を歌う。

SEAMOは、日本テレビの音楽番組に11年ぶりに登場。2006年にリリースされ、当時の着うた関連300万ダウンロードを記録した平成を代表するラブソング「マタアイマショウ」を披露する。

また、8月に行われた大型音楽フェス『CANNONBALL』の裏側に密着。出張with MUSICトークでは、マキシマム ザ ホルモンとSixTONESのコラボトークが会場となったさいたまスーパーアリーナで実現した。普段楽曲提供をしないと言うマキシマムザ亮君は、SixTONESへの楽曲提供の秘話を語る。

『CANNONBALL』で披露したマキシマム ザ ホルモン×SixTONESのコラボステージを地上波初公開。マキシマムザ亮君がSixTONESのために書き下ろした「恋のバタリアン」を披露する

さらに、東京スカパラダイスオーケストラと、10-FEET TAKUMA、Saucy Dog・石原慎也、04 Limited Sazabys GENとのコラボ歌唱を披露する。

