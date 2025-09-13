ヴァンセンヌに集う新年度の旧車たち ｜プジョー5CVとルノー軍用ゴエレット

フランスは9月から新年度の始まり。長い（フランス人にとっては短い）夏休みを終えてのヴァンセンヌ旧車会の定例ミーティングだ。

【画像】新年度で気分も新たに！ヴァンセンヌ旧車会の定例ミーティング（写真33点）

すっかり秋めいて、8月の後半からは最高気温も20度前半という涼しい夏が続いていたパリ。もう秋だと思っていたが、この日は夏の残り香。久しぶりに30度を超える暑さとなった。そんな青空の下、ヴァンセンヌ城前の広場には旧車たちとそれを眺める人々で賑わいが戻っていた。

今月のピックアップはシトロエンDS。常日頃から参加台数の多いDSだが、新年度最初のテーマとして「定番かつ人気のフランス車」を選んだということだろう。主催者のテントには、会員更新のための長い列もできていた。

さて、そんな中で今回特に気になったのはこの一台。プジョー172 Quadriette（1924年）。

1920年代のプジョーは、上級車201に代表される中型セグメントだけでなく、手頃な価格帯を狙った小型車戦略を進めていた。その象徴がこの172シリーズである。搭載されるエンジンは720ccの直列4気筒、サイドバルブで10馬力程度を発揮。当時の自動車税制度「CV」に基づくと「5CV」とされ、これがそのままモデル名にも反映された。

シャシーはシンプルなラダーフレーム、軽量なボディと相まって、最高速度は約60km/h。自転車や馬車の延長で移動していた市民にとっては十分すぎる性能だった。フランスでは「Quadriette（小型四輪車）」と呼ばれ、戦前期における大衆化の象徴的モデルのひとつと位置づけられる。

展示車両は徹底的にレストアされており、光沢ある塗装とクロームパーツが眩しい。スターターモーターを回すと頼りなげにパタパタとエンジンが目を覚まし、見守るギャラリーの前でオーナーは帽子を軽く掲げ、颯爽と走り去った。その軽快さは、100年前の”大衆の自動車”が持つ本来のキャラクターを今に伝えていた。

そしてもう一台。ルノー2087 ゴエレット 4x4。

1945年に登場した「1,000 kg（カトルサン）」を基礎に、戦後のフランス軍・消防・救急で広く使われたのがこのシリーズだ。後に商用車部門はSaviemに統合されるが、軍用仕様としては「2087」と呼ばれる4x4モデルが展開された。直列4気筒2.4Lのガソリンエンジン、または後年のディーゼル仕様を搭載し、頑丈なシャシーとシンプルなメカニズムはアルジェリア戦争期を含む軍需に対応した。

今回の個体はもともと救急車仕様だったものを、現オーナーがキャンピング改造中。車内はペンキ塗装を終えたばかりで、独特の匂いはむしろ船舶を思わせる。オーナーはルノー1 000 kg 系列を4台も所有してきた筋金入りで、「娘は今、日本にいるんだよ！」と気さくに語ってくれた。

注目すべきはフロントガラスに貼られた CritAirステッカー だ。通常、この年代のディーゼル車なら「CritAir 5」となり、パリ市内は平日8時～20時は進入禁止。だが、この個体はなんと「CritAir 1」。理由は後年にLPG（GPL）へ改造され、登録証も変更されているためだ。CritAir 1はEVや最新ハイブリッドと同格の扱いを受け、事実上いつでもパリを走れる。

1950年代の軍用バンが現代の環境規制を最上位でクリアしているという事実は、マニアにとっても驚きの一言である。ちなみに筆者の愛車BMW R1100S（2000年登録）は「CritAir 4」で、平日日中は市内進入禁止だ。

こうして新年度一発目のイベントを訪れた。これから秋にかけては各地でイベントが目白押し。冬が来るまで、しばらくは旧車シーズンの到来だ。

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI