レアル・ソシエダを率いるセルヒオ・フランシスコ監督が、日本代表MF久保建英の状態に言及した。12日、スペイン紙『エル・デスマルケ』が伝えている。

日本代表のアメリカ遠征に参加していた久保は、日本時間7日（現地時間6日）に行われたメキシコ代表戦に先発出場して69分までプレーしたものの、同試合で足首を痛めたこともあり、続くアメリカ代表戦は出場機会がなかった。

レアル・ソシエダは13日にラ・リーガ第4節のレアル・マドリード戦を控えていることもあり、ここまで3試合連続でスタメン出場し、1得点を記録している久保の状態に注目が集まっているなか、試合前会見に出席したフランシスコ監督が同選手について次のように語った。

「足首をねん挫している。（日本代表での）2試合目は出場できないと言っていたが、明日は出場できると思う。彼と話をしたところ、彼は大丈夫でメンバーに入ると言っていた」

また、メキシコ代表戦の久保のパフォーマンスについてフランシスコ監督は「彼のプレーは非常に良好だった。足首のケガをするまでは調子が良かったと言っていた。彼もまた非常に重要な選手で、それは誰もが知っている。明るい気持ちで重要なシーズンを送りたいという強い意志を持ってシーズンをスタートしている」と言及した。